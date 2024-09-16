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Spor
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3. Lig’de rekor kırıldı! Bursaspor tarihe geçti

2024-09-16 09:53:48
3. Lig’de rekor kırıldı! Bursaspor tarihe geçti

TFF 3. Lig'de Bursaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor arasında oynanan maçta seyirci rekoru kırıldı.

#1
Foto - 3. Lig’de rekor kırıldı! Bursaspor tarihe geçti

TFF 3. Lig’de eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, TFF 3. Lig’in seyirci rekorunu kırdı.

#2
Foto - 3. Lig’de rekor kırıldı! Bursaspor tarihe geçti

Tokat Belediye Plevne Spor maçını Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda yaklaşık 41 bin taraftar takip etti.

#3
Foto - 3. Lig’de rekor kırıldı! Bursaspor tarihe geçti

Bursaspor taraftarı stadyum çevresinde ve stat içinde de güzel görüntülere imza attı.

#4
Foto - 3. Lig’de rekor kırıldı! Bursaspor tarihe geçti

Daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor - Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar takip etmişti.

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