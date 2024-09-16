2024-09-16 09:53:48 3. Lig’de rekor kırıldı! Bursaspor tarihe geçti
TFF 3. Lig'de Bursaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor arasında oynanan maçta seyirci rekoru kırıldı.
TFF 3. Lig'de Bursaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor arasında oynanan maçta seyirci rekoru kırıldı.
TFF 3. Lig’de eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, TFF 3. Lig’in seyirci rekorunu kırdı.
Tokat Belediye Plevne Spor maçını Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda yaklaşık 41 bin taraftar takip etti.
Bursaspor taraftarı stadyum çevresinde ve stat içinde de güzel görüntülere imza attı.
Daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor - Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar takip etmişti.
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