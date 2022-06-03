3 ilde Çevre Dostu Bir Yaşam" için pedal çevrildi

Ordu'da da etkinlik kapsamında katılımcılar, Altınordu ilçesinin Mostar Köprüsü mevkisinde bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, bu yıl ki etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla "tek bir dünya" temasıyla kutladıklarını söyledi. Etkinlikler sayesinde kamuoyunda "sıfır atık" konusunu da işlemeye çalışacaklarının altını çizen Öztürk, "Sıfır atık, atıkların toplanması, depolanması, kaynağında ayrıştırılması, bertarafı ve geri dönüşümü yani ülke ekonomisine kazandırılması gibi hususları içermektedir. Bugün en basit ifadeyle bir ton kağıt atığın geri kazanımıyla 17 ağacı kurtarıyoruz. Metal ve plastik atıkların geri kazanımıyla yüzde 95 oranında bir enerji tasarrufu sağlayabiliriz." dedi. Öztürk, kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmeyi hedefledikleri de dile getirerek "Temiz bir çevre, toprak, su, havasıyla tertemiz bir Ordu, tertemiz bir Türkiye ve dünya hayalimiz var. Bu hayalimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu. Açıklamanın ardından katılımcılar, sahil boyunca rıhtım mevkisine kadar pedal çevirdi. Bisikletlilerin arkasından bir grubun da yürüyerek eşlik ettiği etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır da katıldı.