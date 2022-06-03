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Hayat-Aktüel
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3 ilde Çevre Dostu Bir Yaşam

2022-06-03 18:18:16
3 ilde Çevre Dostu Bir Yaşam" için pedal çevrildi

Trabzon, Ordu ve Giresun'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam" sloganı ile bisiklet turu gerçekleştirildi.

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Foto - Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Ortahisar ilçesindeki Beşirli sahilinde organize edilen etkinliğe katılanlara tişört ve şapka dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, kurum çalışanları ve öğrenciler, sahil bandındaki bisiklet yolunda çevre için pedal çevirdi. Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Zorluoğlu, bisikletin hem sağlıklı yaşam hem de çevre için önemli olduğunu belirterek herkesi bisiklet kullanmaya davet etti. Korkmaz da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin süreceğini aktardı.

Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Ortahisar ilçesindeki Beşirli sahilinde organize edilen etkinliğe katılanlara tişört ve şapka dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, kurum çalışanları ve öğrenciler, sahil bandındaki bisiklet yolunda çevre için pedal çevirdi. Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Zorluoğlu, bisikletin hem sağlıklı yaşam hem de çevre için önemli olduğunu belirterek herkesi bisiklet kullanmaya davet etti. Korkmaz da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin süreceğini aktardı.

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Foto - Ordu'da da etkinlik kapsamında katılımcılar, Altınordu ilçesinin Mostar Köprüsü mevkisinde bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, bu yıl ki etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla

Ordu'da da etkinlik kapsamında katılımcılar, Altınordu ilçesinin Mostar Köprüsü mevkisinde bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, bu yıl ki etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla "tek bir dünya" temasıyla kutladıklarını söyledi. Etkinlikler sayesinde kamuoyunda "sıfır atık" konusunu da işlemeye çalışacaklarının altını çizen Öztürk, "Sıfır atık, atıkların toplanması, depolanması, kaynağında ayrıştırılması, bertarafı ve geri dönüşümü yani ülke ekonomisine kazandırılması gibi hususları içermektedir. Bugün en basit ifadeyle bir ton kağıt atığın geri kazanımıyla 17 ağacı kurtarıyoruz. Metal ve plastik atıkların geri kazanımıyla yüzde 95 oranında bir enerji tasarrufu sağlayabiliriz." dedi. Öztürk, kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmeyi hedefledikleri de dile getirerek "Temiz bir çevre, toprak, su, havasıyla tertemiz bir Ordu, tertemiz bir Türkiye ve dünya hayalimiz var. Bu hayalimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu. Açıklamanın ardından katılımcılar, sahil boyunca rıhtım mevkisine kadar pedal çevirdi. Bisikletlilerin arkasından bir grubun da yürüyerek eşlik ettiği etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır da katıldı.

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Foto - Giresun'daki etkinlik ise Cumhuriyet Parkı ile plajlar bölgesi arasında gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte Vali Enver Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, kurum çalışanları ve öğrenciler pedal çevirdi. Vali Ünlü, katılımcılarla birlikte plajda, ilgili kurumların ekipleri ise denizde çöp topladı. Vatandaşlardan toplumsal kurallara uymalarını ve çevreyi kirletmemelerini isteyen Ünlü,

Giresun'daki etkinlik ise Cumhuriyet Parkı ile plajlar bölgesi arasında gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte Vali Enver Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, kurum çalışanları ve öğrenciler pedal çevirdi. Vali Ünlü, katılımcılarla birlikte plajda, ilgili kurumların ekipleri ise denizde çöp topladı. Vatandaşlardan toplumsal kurallara uymalarını ve çevreyi kirletmemelerini isteyen Ünlü, "Hep birlikte bugün temizliyoruz ama bu örnek olsun. Çevrenin artık kirlenmemesi temennisiyle bu etkinliği yapıyoruz. Yaşanabilir bir çevre, sağlıklı dengeli bir çevre herkesin hakkı. Hep diyoruz ya 'Dünyayı biz atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık' diye. O zaman bunun gereğini yapalım, çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakalım. Gelelim çay içelim burada ama çöpümüzü buraya bırakmayalım, temizleyelim öyle gidelim." dedi. Ünlü, sahilde ateş yakılmaması gerektiğinin de altını çizerek "Ateş yanıyor, odunların içerisinde paslı çiviler var. Bu sahillerimizde çocuklarımız oynuyor. Çocuklarımız bunlara bastığında tetanos olabilir. Umuma açık yerlerde rastgele ateş yakılmasına, çevrenin, kumsalın ve denizimizin kirletilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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