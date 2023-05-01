  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

2023-05-01 14:11:40
3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

Adıyaman'da krom maden ocağı depremde 1191'den 1179 rakıma düştü.

#1
Foto - 3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Çanakçı köyü sınırlarında yer alan krom maden ocağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 12 metre kot kaybederek 1191'den 1179 rakıma düştü. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde Çanakçı'daki krom maden ocağında 4 galeriden 3'ünde göçük meydana geldi.

#2
Foto - 3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

Deprem ve göçüklerin etkisiyle 1191 rakımda bulunan krom maden ocağı 1179 rakıma geriledi.

#3
Foto - 3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

Maden ocağının İşletme Müdürü Fatih Özdemir, depremlerde maden ocağında göçmeler meydana gelmesine rağmen 70 madencinin Adıyaman'daki yıkılan binaların enkazından insanları çıkartmak için 2 hafta süre görev aldığını söyledi.

#4
Foto - 3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

Depremden 2 hafta sonra madenin durumunu görmek için şantiyeye geldiklerini anlatan Özdemir, "Nereler yıkılmış? Nereler göçmüş? Ölçümlerini alıyorduk. Harita mühendisimizin kullandığı cihazımız var, direkt 4 uydudan ölçümler alıyor, aldığımız ilk veride baktık ki 12 metrelik bir kot farkı vardı. Ara ara kot farkının güncellemesini alıyoruz. İlk gördüğümüz 12 metrelik bir kot farkı vardı." dedi.

#5
Foto - 3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

Özdemir, maden ocağının güneybatı yönünde de 2,5 metrelik bir kayma tespit ettiklerini aktardı. Daha sonra galerilerin durum tespiti için harita mühendislerinin ölçümler yaptığını anlatan Özdemir, "Sadece girişlerimiz ayaktaydı. Galerilerimizin yıkıldığını, su bastığını, içerinin çamur dolduğunu gördük." diye konuştu.

#6
Foto - 3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

Özdemir, maden ocağındaki 4 galeriden sadece birinde üretime başlayabildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

#7
Foto - 3 galeri göçük altında kaldı! Deprem sırasında oldu tam 12 metre

"Zaten Adıyaman'da üretime yeni başlamıştık. 29 Aralık 2022'de üretime başladığımız 2 nolu bir ocağımız vardı. Orada yeni bir rezerv tespit etmiştik ve 1000 ton civarında üretim yaptık. 6 Şubat sabahı yıkıldı. Orada 2 yıllık bir hazırlık sonucunda daha yeni madene ulaşmıştık. Burası da aynı şekilde, 2022 yılının ağustos ayında üretime başladık. 7-8 aylık bir emek bir sabah hepsi depremin etkisiyle yıkıldı. Depremden 2,5 ay sonra sadece bir ocakta üretime başladık. Diğer ocaklarda, herhangi bir can kaybı falan vermemek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri açısından tehlikeli gördüğümüzden çalışmayı tamamen durdurduk. Yeni rezerv tespit ettiğimiz 2 nolu galeriden krom çıkartmak için yeni bir proje yapacağız. Oradaki cevheri farklı bir projeyle ile çıkartmayı planlıyoruz." Özdemir, Adıyaman'da ürettikleri krom madenini Çin'e ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Nebati böyle uyardı: Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa...
Gündem

Bakan Nebati böyle uyardı: Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7'li masaya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.
Flaş gelişmeyi duyurdular! Türkiye 2040'a kadar...
Gündem

Flaş gelişmeyi duyurdular! Türkiye 2040'a kadar...

Dönüştürülmüş ham madde ihracatından 1,2 milyar liralık gelir sağlandığı bildirildi. Teknolojik gelişim ve yatırımın hızla ilerlemesi durumu..
CHP'nin kanalı Halk TV'de şaşırtan eleştiri
Gündem

CHP'nin kanalı Halk TV'de şaşırtan eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden yolda yaşanan adaylık, liste ve bakanlık krizi sürece damgasını vururken koalisyon..
Altın fiyatları son dakika: Gözler kritik toplantıda, Fed'e çevrildi! Dikkat çeken altın ve dolarda işareti böyle verdiler
Ekonomi

Altın fiyatları son dakika: Gözler kritik toplantıda, Fed'e çevrildi! Dikkat çeken altın ve dolarda işareti böyle verdiler

Altın fiyatları hafta sonu yükselişe geçti. 30 Nisan 2023 Pazar günü gram altın fiyatı 1.244,75 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar ba..
Yüzde 50 indirim geliyor! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yüzde 50 indirim geliyor! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla gençlere müjdeleri sıraladı. Erdoğan, bilgisayar ve cep ..
Temel Karamollaoğlu'ndan büyük gaf
Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan büyük gaf

7'li masanın, bugün İzmir'de düzenlediği mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu büyük bir gafa imza attı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23