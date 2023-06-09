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Dünya
16
3 bin 500 yıllık mezar bulundu

2023-06-09 00:09:21
3 bin 500 yıllık mezar bulundu

Peru'da 3 bin 500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait mezar bulundu.

#1
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

Peru’nun Lima kentinde yer alan Miraflores arkeolojik sahasındaki kazı çalışması sırasında 3.500 yıllık And Haçı ve İnka dönemine ait bir mezar bulundu.

#2
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

Arkeolog Pieter Van Dalen Luna başkanlığında yürütülen çalışmada bulunan kalıntılar bölgedeki antik Aymara kültürü hakkında veriler sağlarken, bin 200 yıldan daha eski İnka dönemine ait mezar da dönemin uygulamalarına ve sosyal organizasyonuna ışık tutan bulgular içeriyor.

#3
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#4
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#5
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#6
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#7
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#8
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#9
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#10
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#11
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#12
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#13
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#14
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

#15
Foto - 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

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