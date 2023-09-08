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Kültür Sanat
5
3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

2023-09-08 18:52:22
3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Tokat'tın Zile ilçesinde bulunan Zile Kent Müzesi yaz sezonu boyunca 100 bin ziyaretçi ağırladı.

#1
Foto - 3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Tokat'tın Zile ilçesinde bulunan Zile Kent Müzesi yaz sezonu boyunca 100 bin ziyaretçi ağırladı. Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Zile Kent Müzesi şehrin tek Kent Müzesi olma özelliğini taşıyor. Zile panayırı, Zile el sanatları, Zile pekmezinde kullanılan araçlar gibi birçok materyali barındıran müze kentin ilgi odağı konumunda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken müze yaz sezonu boyunca ilçe vatandaşları dışında 100 bin ziyaretçi ağırladı.

#2
Foto - 3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Yaz sezonu boyunca 100 bin ziyaretçiye ulaştıklarını belirten Müze sorumlusu Kurtuluş Uygun, "Bulunduğumuz nokta dikdörtgen bir plan çerçevesinde 1900'lere kadar bir kışla binası olarak kullanılmıştır. Sonrasında burası bir virane hal alıyor, 2010'lı yıllarda burada bir çatı yapımı gerçekleştiriliyor. Ardından uzun bir süre bekleyiş başlıyor ardından 2022 yılında belediyemiz sayesinde buraya kent müzesi yapılıyor.

#3
Foto - 3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Burası Zileli insanların dedelerinden dinlediği şeylerin kent müzesi dediğimiz halinin yaşayan müze temalı şeklidir. Bizim buradaki amacımız dedelerden anlatılanların bir parçasını burada insanlara gösterebilmek. Burada Zile'ye dair birçok şey görülebiliyoruz. Zile panayırı, Zile pekmezi deniliyor ve onun burada bir makinesi var. O makine yaklaşık 400 yaşında, burada bizim aktarmak istediklerimiz buydu Zilelilerin günlük hayatta gördüğü şeyler burada bulunuyor.

#4
Foto - 3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Burada yoğun ilgi gördük geçtiğimiz yıl burası faaliyete girdi. Bu yıl yaz sezonunda 100 bin kişi burayı ziyaret etti. Günlük ziyaret eden kişilerin yüzde 90'ı farklı kişiler aynı kişiler gelmiyor. 100 bin sayısına sezonda ulaştık çünkü Zileli vatandaşların istediği bir yer oldu ve insanların yoğun ilgisini gördü" şeklinde konuştu.

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