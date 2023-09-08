3 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Burası Zileli insanların dedelerinden dinlediği şeylerin kent müzesi dediğimiz halinin yaşayan müze temalı şeklidir. Bizim buradaki amacımız dedelerden anlatılanların bir parçasını burada insanlara gösterebilmek. Burada Zile'ye dair birçok şey görülebiliyoruz. Zile panayırı, Zile pekmezi deniliyor ve onun burada bir makinesi var. O makine yaklaşık 400 yaşında, burada bizim aktarmak istediklerimiz buydu Zilelilerin günlük hayatta gördüğü şeyler burada bulunuyor.