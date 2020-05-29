2020-05-29 10:06:07 29 Mayıs'ta altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne?
29 Mayıs altın fiyatlarının yükselmesi beklenirken, gram altın Haziran ayına girerken düşüşe geçti. Özellikle evlenecek olanların sıklıkla araştırdığı altın fiyatlarının güncel alış ve satış listesini yazımızda bulabilirsiniz. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın bugün kaç para? İşte merak edilen soruların yanıtlarıyla birlikte son dakika altın fiyatları...