29 Mayıs'ta altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne?

Son zamanlarda yaşanan olayların ve Amerika'da meydana gelen ekonomik sıkıntıların altını etkilemesi bekleniyordu. Dolayısıyla bu düşüş dolar başta olmak üzere piyasaların hepsinde büyük bir etki bıraktı. 6,70 seviyesini gören doların daha da düşeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde altın fiyatlarınında gerileyeceği 350 lira seviyelerini göreceği tahmin ediliyor.