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Ekonomi
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29 Mayıs'ta altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne?

2020-05-29 10:06:07
29 Mayıs'ta altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne?

29 Mayıs altın fiyatlarının yükselmesi beklenirken, gram altın Haziran ayına girerken düşüşe geçti. Özellikle evlenecek olanların sıklıkla araştırdığı altın fiyatlarının güncel alış ve satış listesini yazımızda bulabilirsiniz. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın bugün kaç para? İşte merak edilen soruların yanıtlarıyla birlikte son dakika altın fiyatları...

#1
Foto - Son zamanlarda yaşanan olayların ve Amerika'da meydana gelen ekonomik sıkıntıların altını etkilemesi bekleniyordu. Dolayısıyla bu düşüş dolar başta olmak üzere piyasaların hepsinde büyük bir etki bıraktı. 6,70 seviyesini gören doların daha da düşeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde altın fiyatlarınında gerileyeceği 350 lira seviyelerini göreceği tahmin ediliyor.

Son zamanlarda yaşanan olayların ve Amerika'da meydana gelen ekonomik sıkıntıların altını etkilemesi bekleniyordu. Dolayısıyla bu düşüş dolar başta olmak üzere piyasaların hepsinde büyük bir etki bıraktı. 6,70 seviyesini gören doların daha da düşeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde altın fiyatlarınında gerileyeceği 350 lira seviyelerini göreceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.719,43 - Satış fiyatı:1.719,85

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.719,43 - Satış fiyatı:1.719,85

#3
Foto - CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.445,80 - Satış fiyatı:2.475,70

CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.445,80 - Satış fiyatı:2.475,70

#4
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.228,40 - Satış fiyatı:1.241,50

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.228,40 - Satış fiyatı:1.241,50

#5
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.478,27 - Satış fiyatı:2.508,65

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.478,27 - Satış fiyatı:2.508,65

#6
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı: 2.480,49 - Satış fiyatı:2.510,90

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı: 2.480,49 - Satış fiyatı:2.510,90

#7
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:376,95 - Satış fiyatı:377,07

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:376,95 - Satış fiyatı:377,07

#8
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:614,30 - Satış fiyatı:621,60

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:614,30 - Satış fiyatı:621,60

#9
Foto - 22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:345,00 - Satış fiyatı:348,00

22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:345,00 - Satış fiyatı:348,00

#10
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:342,11 - Satış fiyatı:355,34

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:342,11 - Satış fiyatı:355,34

#11
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı: 230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı: 230,80

#12
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:211,67 - Satış fiyatı:245,68

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:211,67 - Satış fiyatı:245,68

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