  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MEB öğretmenlere sordu, çıkan oran herkesi şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu? Korkudan evlerine giremediler Sokaklarda sabahladılar Sinop’u karıştıran ölüm! Denizde cansız beden bulundu F-16 hamlemiz Yunanistan’ı tutuşturdu: “Tek patron Türkiye” diyerek itiraf ettiler Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı? 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız Türkiye'ye saldırı için İHA ürettiler! 'Suudi Arabistan peşine düştü' diyerek duyurdular İşte Türklerin evine sokmadığı “süper gıda”! Kalsiyum deposu çıktı ama bizimkiler yüzüne bile bakmıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız

Doğu Akdeniz’de tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi üzerine Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlamak adına tarihi bir adım atarak adaya 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kardeşimiz için geldik" mesajıyla harekatı duyururken, bu hamle Rum yönetimi ve Yunanistan’ın bölgedeki askeri hayallerini adeta kursağında bıraktı. En son 1998 yılında gerçekleşen bu çapta bir sevkiyat, Ankara’nın Mavi Vatan’daki tavizsiz duruşunu bir kez daha dünyaya ilan etti.

#1
Foto - 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri, Doğu Akdeniz'de güvenlik krizine dönüştü. Yunanistan, İran Savaşı'nı bahane ederek gayri askeri statüdeki Kerpe Adası'na patriot hava savunma sistemi yerleştirdi. Türkiye tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmadı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için ilk adımı attı.

#2
Foto - 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgede yaşanan son gelişmeler üzerine Ada'ya 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadesi de yer aldı.

#3
Foto - 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız

Karar, Güney Kıbrıs'taki Ağrotur üssüne arka arkaya düzenlenen saldırıların ardından geldi. İngiltere'nin İran'a saldıran ABD'ye üslerini açmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssünde drone alarmı verilmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias de ülkesinin GKRY'ye firkateyn ve savaş uçağı göndermesinin 'Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi için bir fırsat' olduğunu söylemiş; Ankara'dan sert tepki gelmişti.

#4
Foto - 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız

KKTC'de halihazırda 40 bin Türk askeri var. Adada ayrıca hava savunma topları ve omuzdan atılan füze sistemleri de bulunuyor. Yeni konuşlandırma kapsamında HİSAR hava savunma sistemlerinin de adaya gönderildiği değerlendiriliyor. HİSAR-A yaklaşık 15+ km, HİSAR-O ise 40+ km menzile sahip.

#5
Foto - 28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit
Gündem

Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İmamoğlu Suç Örgütü” davasının görüldüğü duruşma salonunda hakim ve savcıları, “Yarın kimin kimi yargılayacağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23