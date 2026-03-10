28 yıl sonra bir ilk! Yunan-Rum ikilisi şokta: Akdeniz’de kuş uçurtmayacağız

Doğu Akdeniz’de tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi üzerine Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlamak adına tarihi bir adım atarak adaya 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kardeşimiz için geldik" mesajıyla harekatı duyururken, bu hamle Rum yönetimi ve Yunanistan’ın bölgedeki askeri hayallerini adeta kursağında bıraktı. En son 1998 yılında gerçekleşen bu çapta bir sevkiyat, Ankara’nın Mavi Vatan’daki tavizsiz duruşunu bir kez daha dünyaya ilan etti.