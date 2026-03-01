  • İSTANBUL
28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) patlak veren skandal, Türkiye’nin karanlık dönemlerine duyulan özlemin akademide hâlâ nefes aldığını kanıtladı. Bir profesörün, meslektaşının başörtülü fotoğrafını WhatsApp gruplarında alay ve hakaret malzemesi yapması, "28 Şubat zihniyeti hortladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

2
#1
Foto - 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Prof. Dr. M.B., başörtülü meslektaşı Dr. Öğretim Üyesi T.Ş.’nin fotoğrafını öğrencilerin de olduğu grupta dini değerlere küfrederek paylaştı. Savcılığın "komik" bir para cezasıyla kapattığı dosyada, mağdur akademisyen 100 bin liralık tazminat davası açarak hukuk savaşı başlattı. Avukat Emrah Yolcu, "Bu bir 28 Şubat artığı zihniyettir, geçit vermeyeceğiz" dedi.

#2
Foto - 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) görev yapan akademisyen, başörtüsünden dolayı aynı üniversitedeki meslektaşı tarafından hakarete uğradığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. İddiaya göre DEÜ'de görev yapan Dr. Öğretim Üyesi T.Ş'nin, ders sırasında çekilmiş başörtülü fotoğrafı, aynı üniversitede görev yapan Prof. Dr. M.B. tarafından öğrencilerin de bulunduğu WhatsApp grubunda kadın akademisyene ve dini değerlere yönelik hakaret içerikli ifadelerle paylaşıldı.

#3
Foto - 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava

Durumu öğrenen kadın akademisyen, avukatı Emrah Yolcu aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ilk aşamasında dosya, yaşananların idari nitelikte olduğu değerlendirilerek üniversiteye gönderildi. Üniversite yönetimi ise konunun görev kapsamında olmadığı gerekçesiyle dosyayı yeniden savcılığa iade etti. Savcılık, "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçunun "ön ödeme" kapsamında kaldığı gerekçesiyle şüphelinin adli para cezasını yatırdığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. Karara karşı yapılan itiraz ise İzmir Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Bunun üzerine T.Ş, avukatı Emrah Yolcu aracılığıyla İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine giderek 100 bin liralık tazminat davası açtı.

#4
Foto - 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI Avukat Yolcu, eylemin basit hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, "kamu görevlisine hakaret", "dini değerleri alenen aşağılama", "özel hayatın gizliliğinin ihlali", "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması" suçlarının da oluştuğu kanaatinde olduklarını belirtti. Müvekkilinin dini inançları gereği başörtüsü taktığını, bundan dolayı hakarete maruz kaldığını ifade eden Yolcu, işlenen suçun "ön ödeme" kapsamında değerlendirilerek dosyanın kapatıldığını söyledi.

#5
Foto - 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava

Yolcu, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını ifade ederek, "Müvekkilimizin bir kadın olması ve başörtülü bir insan olarak bu tür hakaretlerle karşı karşıya kalıp, bunun karşılığında da kendisine hakaret eden, kendisinin fotoğrafını paylaşıp yaratıcımıza, Rabb'imize dahi varacak sözler söyleyen kişilerin cezalandırılmaması ve bu yönde hiçbir işlemin sonucunun alınmamış olması bizleri derin bir şekilde yaralıyor" dedi. “28 ŞUBAT’I HATIRLATACAK OLAYLARIN OLMASI BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR” Avukat Yolcu, şöyle konuştu: "Bu ülke 28 Şubat'ta çok büyük değerleri kaybetti, çok büyük eksiklikler yaşadı. İnsanların eğitim öğretim hayatı kısıtlandı. İdealleri olan gençlerin idealleri alındı. 28 Şubatlar bir daha yaşanmasın diye son 25 yılda bu hususta devletimiz tüm adımları attı. İnsanların eğitim hayatı kısıtlanmasın diye gerekli her türlü adımı atmasına rağmen maalesef böyle 28 Şubat'ı hatırlatacak olayların olması bizleri üzmüştür. Bu konuda bir hukukçu olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerime düşen vazifeyi yapacağımı, mücadelemi devam ettireceğimi de belirtmek istiyorum. Bundan sonra hiçbir şey 28 Şubat dönemini geri getirmeyecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat tok

Bırakın artık ülkemizi bölen konuşmaları Düşmanlar kapımıza dayanmış hala sen ben kavgası Artık birlik olma zamanı.Bu tür konuşmalar düşmanın işine yarıyor.

ata

din düşmanlığı dışına vurmuy, napsın...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
