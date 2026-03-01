28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Akademide skandal olay! Meslektaşının başörtüsüne dil uzatan alçak profesöre dava

Yolcu, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını ifade ederek, "Müvekkilimizin bir kadın olması ve başörtülü bir insan olarak bu tür hakaretlerle karşı karşıya kalıp, bunun karşılığında da kendisine hakaret eden, kendisinin fotoğrafını paylaşıp yaratıcımıza, Rabb'imize dahi varacak sözler söyleyen kişilerin cezalandırılmaması ve bu yönde hiçbir işlemin sonucunun alınmamış olması bizleri derin bir şekilde yaralıyor" dedi. “28 ŞUBAT’I HATIRLATACAK OLAYLARIN OLMASI BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR” Avukat Yolcu, şöyle konuştu: "Bu ülke 28 Şubat'ta çok büyük değerleri kaybetti, çok büyük eksiklikler yaşadı. İnsanların eğitim öğretim hayatı kısıtlandı. İdealleri olan gençlerin idealleri alındı. 28 Şubatlar bir daha yaşanmasın diye son 25 yılda bu hususta devletimiz tüm adımları attı. İnsanların eğitim hayatı kısıtlanmasın diye gerekli her türlü adımı atmasına rağmen maalesef böyle 28 Şubat'ı hatırlatacak olayların olması bizleri üzmüştür. Bu konuda bir hukukçu olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerime düşen vazifeyi yapacağımı, mücadelemi devam ettireceğimi de belirtmek istiyorum. Bundan sonra hiçbir şey 28 Şubat dönemini geri getirmeyecektir."