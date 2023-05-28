2023-05-28 21:18:46 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Kazanan Türkiye oldu... İşte seçim sonuçları ve oy oranları
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri için sandık başına koştu. Sandıklar 08.00'de oy kullanımına açıldı, 17.00'da kapandı. Oy sayımı hızlı bir şekilde gerçekleşti ve sandıkların artık neredeyse tamamı sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerini başından itibaren önde götürürken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de balkon konuşması için hazırlıklar tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener de, Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yaptığı açıklama ile teyit etti. Erdoğan'ın ilk konuşmasını Kısıklı'da evinin önünde yapacağı bildirildi. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il il oy oranları...