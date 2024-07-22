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Ekonomi
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250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

2024-07-22 16:29:41
250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ünlü şirketten iflas başvurusu haberi geldi.

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#1
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Dünya genelindeki ekonomik kriz bitmek bilmiyor. Her geçen gün etkisini artırıyor.

#2
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Birkaç sene önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar önlenemiyor.

#3
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Son dönemde artan iflasların büyük bir çoğunluğu Almanya'da meydana geliyor.

#5
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Ülkemizdeki solcu kesimler tarafından yere göğe sığdırılamayan Alman ekonomisi çıkmaza girmiş durumda.

#6
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Artı49'da yer alan habere göre, Geleneksel Kolbus şirketinin 550 çalışanı için şok: Doğu Vestfalya'daki makine mühendisliği firması yeniden yapılanma işlemleri için başvuruda bulundu.

#7
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Doğu Vestfalya'nın Rahden kentinde faaliyet gösteren makine mühendisliği şirketi Kolbus mali sıkıntılar yaşıyor.

#8
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

“Westfalen-Blatt” gazetesine göre, yaklaşık 250 yıllık şirket Cuma günü Bielefeld bölge mahkemesine "geçici öz yönetim prosedürü" olarak adlandırılan bir başvuruda bulundu.

#9
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Mahkeme, yönetimin görevde kalacağı işlemlerin yapılmasına karar verdi. Pluta hukuk bürosundan avukat Stefan Meyer, köklü şirketin yöneticisi olarak atandı. Avukat Maximilian Michelsen ise genel temsilci olarak atandı.

#10
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Özyönetim işlemlerinin nedenleri şu anda bilinmiyor. Bu arada “Westfalen-Blatt”, Genel Müdür Wilfried Kröger'in çalışanlara gönderdiği bir mektuptan da alıntı yaptı. Kröger, şirketin bu yolu “işlemlerin iyileştirilmiş yeniden düzenleme ve yeniden yapılandırma olanaklarından yararlanmak” için seçtiğini yazıyor. Habere göre, Kröger ayrıca şunları da yazıyor:

#11
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

“Özyönetim türü işlemler, şirketi ve istihdamı korumayı amaçlamaktadır.” Şirketin 450 çalışanı ve Kolbus-Ausbildungs-GmbH'nin 100 çalışanı başlangıçta üç ay boyunca iş bulma kurumundan iflas yardımı alacak. Mektupta, "Bundan sonra ödemeler her zamanki gibi şirket fonlarından yapılacaktır" deniyor.

#12
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Çalışanların çoğu şu anda tatilde ve şirket de şirket tatilinde. Çalışanların sorularını açıklığa kavuşturmak için Pazartesi ve Salı günleri iki gönüllü toplantı yapılacak ve bunu şirket tatilinin bitiminden sonra yapılacak bir iş toplantısı izleyecek.

#13
Foto - 250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Şirketin kökenleri 1775 yılına kadar uzanıyor. O dönemde Christian Henrich Kolbus, Rahden'de bir köy demircisi kurdu, şirket daha sonra dünya pazar lideri olarak kabul edildiği ciltleme makineleri üretiminde uzmanlaştı. Şirketin 2020 yılındaki konsolide cirosu yaklaşık 60 milyon Euro'dur.

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