250 yıllık şirket iflas etti! Yüzlerce çalışan şokta

Özyönetim işlemlerinin nedenleri şu anda bilinmiyor. Bu arada “Westfalen-Blatt”, Genel Müdür Wilfried Kröger'in çalışanlara gönderdiği bir mektuptan da alıntı yaptı. Kröger, şirketin bu yolu “işlemlerin iyileştirilmiş yeniden düzenleme ve yeniden yapılandırma olanaklarından yararlanmak” için seçtiğini yazıyor. Habere göre, Kröger ayrıca şunları da yazıyor: