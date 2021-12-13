25 liraya ev sahibi olmak için çiçekçiğe akın ediyorlar

Kokina çiçeğinin alıcısını ev sahibi yaptığına dair inancın tamamen yalan olduğunu söyleyen Mesut Tok, "Kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri bir yıl boyunca çürümez ve solmazsa, kişiyi ev sahibi yaptığına dair halk arasında bir inanç var. Ama öyle bir şey yok ve tamamen yalan. Ben bu işi 1989 yılından beri yapıyorum, hiç kokinadan ev aldığımı hatırlamıyorum. Yani çalışıp kazanacaksınız ve ancak bu şekilde ev veya mal sahibi olabilirsiniz. Bir de paşa kılıcı diye bir çiçek var onunda ev sahibi yaptığına inanıyorlar ama öyle bir şey yok ve tamamen yalan. Yani bizi tembelliğe itmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey olsaydı, bizzat ben 1989 yılından beri burada her sene kokina çiçeğini satıyorum, benim birer tane dairem olurdu. Halk arasında öyle bir inanç var ama ben hiç inanmıyorum. Çiçeğin uğur falan getirdiği yok. Ev sahibi yaptığı da yok, aksine cebinizden 25 lira gidiyor'' diye konuştu.