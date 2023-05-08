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Yaşam
15
244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

2023-05-08 15:11:32
244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza kesiliyor.

#1
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor.

#2
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Biga'nın Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu. 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.

#3
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

#4
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.

#5
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi'nin katkılarıyla, 2 dönüm büyüklükteki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri haline getirildi.

#6
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Doğa harikası Nilüfer Gölü, geçtiğimiz yıllarda susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşamış, Biga Belediyesi tarafından 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmişti.

#7
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.

#8
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Öte yandan, Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor.

#9
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaradan etkileniyor.

#10
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin 315 TL ceza kesiliyor.

#11
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

#12
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

#13
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

#14
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğin yanından geçmeyin

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