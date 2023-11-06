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Yaşam
12
244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

2023-11-06 19:50:53
244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları görsel şölen oluşturuyor.

#1
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın 244 bin 315 TL cezası var.

#2
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor.

#3
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Türkiye’nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma

#4
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Birliği'nce koruma altında olduğu, koparmanın ise 244 bin 315 TL cezası olduğu biliniyor.

#5
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Sahilde yürüyüş yapan Melisa Su, "Sahile yürüyüş yaptığım zaman karşıma çıkıyordu çok güzel kokuları var.

#6
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Her dönem gelip bakıyorum kum zambakları çiçek açmış mı diye.

#7
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Nadir bulunan bir zambak olduğundan ilçemiz için önemli bir zambak. Umarım türünü korumaya devam ederler" dedi.

#8
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

#9
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

#10
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

#11
Foto - 244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

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