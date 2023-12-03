24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Ülkemizin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimimizi kültür-sanata aktardığımız ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde; Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilere erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Bugün de görme engellilerin sesli kitaplara ulaşabildiği, ayrıca içerisinde ilaç barkodu okuma, para tanıma gibi uygulamaları da yer alan Telefon Kütüphanesi projemizin ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümündeki resimlere Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçkin eserleri ekledik. “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”ni AKM’de başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açtık. Katılımcılar, sergideki resimlerin, sesli betimlemelerine ve tablo yorumlarına erişebilecekler. Ayrıca, duyulara hitap eden efektlere sahip eserler ile de farklı bir sergi deneyimi yaşayacaklar. Farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin toplumsal hayata daha eşit ve daha aktif olarak katılmasını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.