2023-12-03 11:58:42 24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!
Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımı ile sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türk Telekom’un, görme engelliler için sesli içerik hizmeti sunan “Telefon Kütüphanesi” uygulamasının “Tablolar Konuşuyor” bölümüne eklediği Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi’nden oluşan dijital resim sergisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı.