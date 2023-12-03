  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz Aslansınız... Kaplansınız! Türkiye bu branşta "dünya 1 numarası" oldu!

13’ünde liderliği bırakmıyor Türkiye’deki üretime damga vuran il

İstanbul'da bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi!

24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!

Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

540 yıllık gizem çözülüyor! Kuledeki Prensler gerçeği böyle gün yüzüne çıktı

Devlet ton başına 1000 TL veriyor! Üreticiler bayram etti

Fenerbahçe taraftarına müjde! O oyuncular geri dönüyor! Üst üste puanlar kaybedilmişti! Şimdi onlar düşünsün!

Bakan dönüp bir daha bakıyor! Çamaşır makinesini öyle bir şeye dönüştürdü ki..

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu mesaja sakın aldanmayın! Onların da başı dertte
Kültür Sanat
4
24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!

2023-12-03 11:58:42
24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!

Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımı ile sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türk Telekom’un, görme engelliler için sesli içerik hizmeti sunan “Telefon Kütüphanesi” uygulamasının “Tablolar Konuşuyor” bölümüne eklediği Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi’nden oluşan dijital resim sergisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı.

#1
Foto - 24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!

Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanat alanına aktardığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, herkes için erişilebilir bir sergi deneyimi sunuyor. Türk Telekom’un görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasının içinde yer alan ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümündeki resimler, yepyeni bir koleksiyon ve farklı bir konseptle tasarlandı. Bu kapsamda uygulamada da yer alan; “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

#2
Foto - 24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Ülkemizin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimimizi kültür-sanata aktardığımız ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde; Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilere erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Bugün de görme engellilerin sesli kitaplara ulaşabildiği, ayrıca içerisinde ilaç barkodu okuma, para tanıma gibi uygulamaları da yer alan Telefon Kütüphanesi projemizin ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümündeki resimlere Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçkin eserleri ekledik. “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”ni AKM’de başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açtık. Katılımcılar, sergideki resimlerin, sesli betimlemelerine ve tablo yorumlarına erişebilecekler. Ayrıca, duyulara hitap eden efektlere sahip eserler ile de farklı bir sergi deneyimi yaşayacaklar. Farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin toplumsal hayata daha eşit ve daha aktif olarak katılmasını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

#3
Foto - 24 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz! ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ AKM’de!

2021’de Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılan, Telefon Kütüphanesi uygulamasındaki sesli betimlemeli dünyaca ünlü tablolardan oluşan dijital sergiye; başta görme engelliler olmak üzere farklı şehirlerden ziyaretçiler yoğun ilgi göstermişti. Görme engellileri yeni tablolarla buluşturmaya devam eden Türk Telekom, bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”ni AKM’de tüm sanatseverlerin beğenisine sundu. Ülkemizin en zengin koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçilen 20 eserin yer aldığı sergide, Osman Hamdi Bey’den Halil Paşa’ya; Fausto Zonaro’dan Ayvazovski’ye yerli ve yabancı ressamların yapıtları bulunuyor. Sergi, 3-24 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon’da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe
Dünya

Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe

İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü duyurdu.
Macron'dan can alıcı Hamas sorusu
Dünya

Macron'dan can alıcı Hamas sorusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada "Gelin hep bi..
Demir Kubbe çöktü! Tel Aviv'e peş peşe füzeler düştü!
Dünya

Demir Kubbe çöktü! Tel Aviv'e peş peşe füzeler düştü!

İsrail'i savunmak için kurulan Demir Kubbe sistemi Hamas'ın attığı füzeler sonrası çöktü.
Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı
Dünya

Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Hizbullah tarafından İsrail ordusuna ait Lübnan sınırdaki 7 askeri noktaya saldırı gerçekleştirildi.
Hamas, yeni esir takası şartını açıkladı
Dünya

Hamas, yeni esir takası şartını açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, yeni bir esir takası için kesin şartını açıkladı.
USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin etrafında uçan İHA panikletti
Dünya

USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin etrafında uçan İHA panikletti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Basra K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23