2035’te satışları yasaklanacaktı! Otomotivde temiz enerji sorunu!

Fitch Group analistleri, Avrupa'nın elektrikli araç piyasası, şarj ağı yatırımları ve hükümet politikalarına yönelik düzenledikleri briefingte, soruları yanıtladı. Fitch Solutions kuruluşu olan BMI Otomotiv ve Altyapı Araştırma Birimi Başkanı Anna-Marie Baisden, Avrupa'da elektrikli araç satışlarının 2023'teki 3 milyon adet seviyesinden 2032'de 11,8 milyona kadar ulaşmasını ve böylece üç kattan fazla artış kaydetmesini beklediklerini söyledi. Elektrikli araç satışlarında bu dönemde yıllık ortalama yüzde 15 büyüme öngördüklerini ifade eden Baisden, "Elektrikli araçların Avrupa araç piyasasındaki penetrasyonunun 2024'te yüzde 20'ye ve 2032 itibarıyla yüzde 50'ye ulaşmasını bekliyoruz. Ancak, bu büyüme hızı Avrupa'nın 2035 itibarıyla yeni içten yanmalı motorlu araçları kullanımdan kaldırılması hedefini riske atıyor. Elektrikli araçların penetrasyonunun 2030'lardaki yüzde 50 seviyesinden, 2035 itibarıyla dizel ve benzinli araçların tamamen kaldırılmasını sağlayacak şekilde büyük bir sıçrama yapmasının zor olacağını düşünüyoruz." diye konuştu. Baisden, özellikle Kuzey Amerika'da elektrikli araç sektöründeki yatırımlara ilişkin erteleme veya askıya alma eğiliminin Avrupa'da görülmediğini ve yavaşlayan talebe rağmen yatırımların sürdüğünü kaydetti.