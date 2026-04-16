2027 Avrupa Oyunları Organizasyon Komitesi toplantısı İstanbul'da yapıldı

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu ise konuşmasına Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyede bulunarak başladı. Yakın zamanda TMOK başkanlığına seçilen Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’ı tebrik eden Covaliu, “Sadece kıtaları birbirine bağlamakla kalmayıp aynı zamanda şampiyonlar yetiştiren bir şehir olan İstanbul’da tekrar bulunmak gerçek bir onur. Sayın Başkan, Türkiye milli olimpiyat ailesine liderlik etme yolunda size başarılar dilerim. Tebrikler.” ifadelerini kullandı. A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası’na katılım hakkı aldığını hatırlatan Covaliu, “Türk futbol takımını, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandığı için tebrik etmek istiyorum. Bu büyük bir başarıdır ve tebriki hak ediyorsunuz.” dedi. Covaliu, İstanbul’un Avrupa Oyunları’na ev sahipliği için gereken kriterleri karşıladığını vurgulayarak, şunları söyledi: “2027 Avrupa Oyunları, bir yarışmadan çok daha fazlasıdır. Los Angeles’taki 2028 Olimpiyat Oyunları için bir ‘olimpik mükemmellik’ sıçrama tahtasıdır. İstanbul, unutulmaz bir organizasyon sunmak için gerekli enerjiye, deneyime, insana ve tutkuya sahip. Türk sporunun yakın geçmişine baktığımızda, bu oyunların yeni nesil şampiyonlara ilham vereceğine inanmak için her türlü güçlü sebebe sahibiz. İlham her zaman sporculardan gelir, ancak başarı iş birliği ve sıkı çalışma ile gelir. Bugün burada Yerel Organizasyon Komitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesindeki değerli dostlarımızla birlikte çalışmak için bulunuyoruz. Bu büyük ve önemli organizasyonun; ana planı, pazarlama, ulaşım, medya, akreditasyon, spor altyapısı, tesisler, gönüllüler ve daha birçok kritik yönünü görüşmek üzere buradayız. İki ay içinde burada, misyon şefleri toplantısını gerçekleştireceğiz. Yani tüm Milli Olimpiyat Komiteleri İstanbul’da olacak. Bugünden itibaren, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları açılış törenine kadar 426 günümüz var. Saat işliyor. Yerel organizasyon komitesindeki ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesindeki meslektaşlarımıza tam olarak güveniyor ve onları destekliyoruz. Çünkü onların çalışma kapasitelerine ve muazzam performanslar sergileyeceklerine inanıyoruz. 2027’deki Avrupa Oyunları’nın sonunda birlikte bir altın madalya almak için çalışacağız.”