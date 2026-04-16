2027 Avrupa Oyunları Organizasyon Komitesi toplantısı İstanbul'da yapıldı

Uluslararası organizasyon düzenleme konusunda tecrübeli olduklarını kaydeden Çakır, “Ülkemizin çoklu spor organizasyonlarında yarım asrı geçen bir tecrübesi var. Birçok sportif etkinliğe ev sahipliği yaptık ama İstanbul 2027 bizim için çok daha anlamlı ve önemli olacak. Çünkü İstanbul, olimpiyat için aday şehrimiz. İstanbul 2027, bizim için başarılı bir organizasyon olmanın yanı sıra İstanbul, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı için önemli bir referans noktası olacağının bilincindeyiz. Bu salonda Gençlik ve Spor Bakanlığı, TMOK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve valiliğimizin temsilcileri var. Burada görev ve sorumluluk alması gereken tüm birimlerimiz bir arada. Hepimizin ortak gayesi 2027 Avrupa Oyunları’nda İstanbul’a en güzelini yaşatmak. Bunu yaparken de 2036 Olimpiyat Oyunları adaylığında büyük bir adım atmak olacak.” diye konuştu. “Hedefimiz, Türkiye’nin olimpiyat oyunlarına 150’nin üzerinde sporcuyla katılmak” İstanbul 2027’nin olimpiyat kota mücadeleleri açısından da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, şunları söyledi: “İstanbul 2027, bizim 2028 Olimpiyat Oyunları kafilemizi büyütebilmek adına çok önemli. Ev sahipliği yaptığımız bu organizasyonda birçok branşta olimpiyat kotası mücadelesi olacak. Birçok sporcumuzun İstanbul’da kota kazanacağına inanıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’ndaki hedefimiz, Türkiye’nin olimpiyat oyunlarına 150’nin üzerinde sporcuyla katılmak. İstanbul 2027’de alacağımız kotalarla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah rekor bir katılımla olimpiyatlarda sahne alacağız. Avrupa Oyunları’nda birçok disiplinin lider sporcularını izleme şansımız olacak. Türk sporseverler için de eşsiz bir deneyim olacak. Hem oyunlara katılan sporcuların hem de izlemek isteyen sporseverlerin unutulmaz anılar biriktirmesini hedefliyoruz. Bunu geçmiş organizasyonlarımızda başardık. Şimdi de büyük bir spor tecrübesi olan İstanbul’da başaracağız. EOC ile İstanbul ve Türk sporunun tecrübesini, heyecan ve motivasyonunu bir araya getirdiğimizde müthiş bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz.”