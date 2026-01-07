Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

TGRT Haber'de yer alan habere göre ÖTV indirimiyle beraber sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, geçtiğimiz yıl Meclis’e sunulan hurda teşviki teklifine odaklandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada 25 yaş ve üzerinde araçların ekonomiye, doğaya ve insanlara verdiği zorluklar dikkate alındığında düzenlemenin ihtiyaç olduğunu vurglamıştı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Temel, çevreye zarar veren ve belirlenen şartları sağlayan araçlara yönelik kanun teklifinin yasalaşması durumunda sıfır ve ikinci el piyasasının etkileneceğini ifade etti. MHP’nin Meclis’e sunduğu hurda teşviki yasasında son gelişmeler mercek altına alındı. Peki Hurda teşviki yasası 2026 ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? İşte, hurda teşviki çıkması durumunda alınabilecek yerli otomobiller…