Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi, 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini kapsıyor. Teşvikle beraber geri dönüşüme verenlerin bir defalığına mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması yer alıyor. Teklifin detaylarında ise ÖTV’siz olarak alınabilecek sıfır araçların yerlilik oranının yüzde 40 olması ve Türkiye’de üretilmesi şartı bulunuyor.