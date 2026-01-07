  • İSTANBUL
Otomotiv
11
Yeniakit Publisher
Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

Hurda araç teşvikinin Meclis'ten ne zaman geçeceği merakla takip ediliyor. Eski aracıların merakla beklediği düzenlemenin ilerleyen süreçte resmileşebileceği öne sürülürken ÖTV'siz alınabilecek araçlar şimdiden belli oldu.

#1
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

TGRT Haber'de yer alan habere göre ÖTV indirimiyle beraber sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, geçtiğimiz yıl Meclis’e sunulan hurda teşviki teklifine odaklandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada 25 yaş ve üzerinde araçların ekonomiye, doğaya ve insanlara verdiği zorluklar dikkate alındığında düzenlemenin ihtiyaç olduğunu vurglamıştı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Temel, çevreye zarar veren ve belirlenen şartları sağlayan araçlara yönelik kanun teklifinin yasalaşması durumunda sıfır ve ikinci el piyasasının etkileneceğini ifade etti. MHP’nin Meclis’e sunduğu hurda teşviki yasasında son gelişmeler mercek altına alındı. Peki Hurda teşviki yasası 2026 ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? İşte, hurda teşviki çıkması durumunda alınabilecek yerli otomobiller…

#2
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

MHP tarafından Meclis’e sunulan hurda teşviki, 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilerek hurdaya ayrılması karşılığında araç sahibine yerli üretim otomobillerde ÖTV indirimi yapılması olarak biliniyor.

#3
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

Gündemde olan ve yasalaşma ihtimali konuşulan teklif henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi. Düzenlemenin Meclis’te olduğu bilinirken yasalaşmasının henüz kesin olup olmadığı tartışılıyor. Hurda araç teşviki henüz TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmediği için milletvekillerinin onayına sunulmadı.

#4
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

Kanun teklifinde yer alan maddelerin değerlendirilmesi ve ihtiyaca göre kanun teklifinde karar verilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi, 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini kapsıyor. Teşvikle beraber geri dönüşüme verenlerin bir defalığına mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması yer alıyor. Teklifin detaylarında ise ÖTV’siz olarak alınabilecek sıfır araçların yerlilik oranının yüzde 40 olması ve Türkiye’de üretilmesi şartı bulunuyor.

#6
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

İMAS Derneği Başkanı ve MASFED Genel Bşk. Yrd. Hayrettin Temel, tgrthaber.com’a yaptığı açıklamalarda Türkiye’deki araç yaşı ortalamasının yaklaşık 14,5 olarak ölçüldüğünü vurgularken bu araçların önemli bir kısmının 20 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu vurguladı. Tabloya bakıldığında hurda teşvikinin amacına uygun ve doğru uygulanması durumunda ise “ Hem araç parkının gençleşmesi hem de çevresel ve yapısal iyileşmeler açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

Hurda teşviki araç teklifinin yasalaşması durumunda ÖTV’siz alınabilecek sıfır araçların yerlilik oranının yüzde 40 olması ve Türkiye’de üretilmesi şartı aranacak. Yüzde 40 yerli olarak üretilen araçlar arasında yerli elektrikli otomobil olan Togg, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen gibi markaların araçları bulunuyor. Yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan bazı otomobiller ve fiyatları şu şekilde;

#8
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

FİAT: Fiat Egea Cross, Street 1.149.900 TL, Urban 1.227.900 TL, Lounge 1.287.900 TL, Limited 1.334.900 TL

#9
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL Toyota CH-R: Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL

#10
Foto - Hurda araç teşvikiyle alınabilecek otomobiller belli oldu: Eski arabanı getir ÖTV'siz aracı kap

HYUNDAİ (İ10, 120, Bayon): 1.2 MPI 79 PS Jump İ20 KampanyalI Satış Fiyatı 1.317.000 TL, 1.0 T-GDI 90PS Jump i20 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.317.000 TL, 1.0 T-GDI 100 PS Jump İ120 Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.491.000 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
