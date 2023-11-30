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Dünya
12
2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

2023-11-30 15:16:32
2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

Politico'nun seçimi, 'siyasi uygulamalarını en etkin ve somut biçimde' hayata geçiren Avrupalı liderlere odaklanıyor.ABD merkezli basın kuruluşu, sıralamada yer bulan ve 'Arabulucu' sıfatı verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu şekilde söz etti:

#1
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır kendisini güçlü bir jeopolitik oyuncu olarak konumlandırmaya çalışıyor. Başarısız 2016 darbesinden sonra giderek daha otokratik bir yol izleyen kurnaz siyasetçi, son dönemde yaşanan iki büyük jeopolitik krizden en iyi şekilde yararlandı: Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ve İsrail-Hamas savaşı. Hem Kremlin'e hem Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ofisine ulaşabilen az sayıdaki kişiden biri olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de askerlerini Ukrayna'ya göndermesinden bu yana arabulucu olarak hareket ediyor. Yirmi yıldır Türk siyasetine hakim olan 69 yaşındaki Erdoğan, Ukrayna'nın savaştan zarar gören limanlarından gıda ihracatına devam etmesini sağlayan ilk Karadeniz tahıl anlaşmasına aracılık etti. Anlaşmanın çökmesinden bu yana da anlaşmayı yeniden tesis etmek için çalışıyor. Hamas ekim ayında İsrail'e karşı sürpriz bir saldırı başlattığında Erdoğan bir kez daha arabuluculuk yapmak için bataklığa daldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısırlı, Lübnanlı ve Katarlı liderlerle gerilimi azaltma arayışına girdi. Ancak bu ilk anlaşma girişimlerinden bu yana Erdoğan, İsrail'i "işgalci" olarak nitelendirerek ve "Gazze'de yaşanan katliamın arkasındaki asıl suçlunun “Batı olduğunu" iddia ederek kendisini Filistin tarafının arkasında konumlandırdı. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliği teklifini (Türkiye'nin onayı gerekiyor) ülkesinin sürekli olarak duraklayan AB üyeliği teklifini çözmek için kullanmaya çalışarak kendisini zorla Avrupa Birliği'nin yörüngesine geri sokuyor. Şimdilik Türkiye'nin AB'ye katılması -hatta katılmaktan bahsetmesi- söz konusu değil. Ancak AB yetkilileri yine de Erdoğan ile işbirliğini nasıl geliştirebileceklerini düşünüyor. Bunu Türk lider için bir başka jeopolitik zafer olarak not edin.”

#2
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

10 - KEİR STARMER “Diğer Adam” - İngiliz muhalefetinin ve İşçi Partisi lideri

#3
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

9 - CHRİSTİNE LAGARDE “Beklentiler Genel Müdürü” - Avrupa Merkez Bankası Başkanı

#4
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

8 - MARİNE LE PEN “Yeniden Biçimlendiren” - Fransız milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi lideri

#5
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

7 - MAROŞ SEFÇOVİÇ “Bay Hallet” - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı

#6
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

6 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN “Arabulucu” - Türkiye Cumhurbaşkanı

#7
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

5 - ANDRİY YERMAK “Kiev'in Yeşil Kardinali” - Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı

#8
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

4 - EMMANUEL MACRON “Zincir Kıran Manu' - Fransa Cumhurbaşkanı

#9
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

3 - URSULA VON DER LEYEN “Kraliçe” - Avrupa Komisyonu Başkanı

#10
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

2 - GİORGİA MELONİ “Bukalemun” - İtalya Başbakanı

#11
Foto - 2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

1 – DONALD TUSK “Değişim Rüzgarı” - Eski Polonya Başbakanı, Sivil Platform'un lideri

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