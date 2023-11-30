2024'te Avrupa'nın en etkili 10 liderini belirlediler! Listede Erdoğan da yer aldı

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır kendisini güçlü bir jeopolitik oyuncu olarak konumlandırmaya çalışıyor. Başarısız 2016 darbesinden sonra giderek daha otokratik bir yol izleyen kurnaz siyasetçi, son dönemde yaşanan iki büyük jeopolitik krizden en iyi şekilde yararlandı: Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ve İsrail-Hamas savaşı. Hem Kremlin'e hem Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ofisine ulaşabilen az sayıdaki kişiden biri olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de askerlerini Ukrayna'ya göndermesinden bu yana arabulucu olarak hareket ediyor. Yirmi yıldır Türk siyasetine hakim olan 69 yaşındaki Erdoğan, Ukrayna'nın savaştan zarar gören limanlarından gıda ihracatına devam etmesini sağlayan ilk Karadeniz tahıl anlaşmasına aracılık etti. Anlaşmanın çökmesinden bu yana da anlaşmayı yeniden tesis etmek için çalışıyor. Hamas ekim ayında İsrail'e karşı sürpriz bir saldırı başlattığında Erdoğan bir kez daha arabuluculuk yapmak için bataklığa daldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısırlı, Lübnanlı ve Katarlı liderlerle gerilimi azaltma arayışına girdi. Ancak bu ilk anlaşma girişimlerinden bu yana Erdoğan, İsrail'i "işgalci" olarak nitelendirerek ve "Gazze'de yaşanan katliamın arkasındaki asıl suçlunun “Batı olduğunu" iddia ederek kendisini Filistin tarafının arkasında konumlandırdı. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliği teklifini (Türkiye'nin onayı gerekiyor) ülkesinin sürekli olarak duraklayan AB üyeliği teklifini çözmek için kullanmaya çalışarak kendisini zorla Avrupa Birliği'nin yörüngesine geri sokuyor. Şimdilik Türkiye'nin AB'ye katılması -hatta katılmaktan bahsetmesi- söz konusu değil. Ancak AB yetkilileri yine de Erdoğan ile işbirliğini nasıl geliştirebileceklerini düşünüyor. Bunu Türk lider için bir başka jeopolitik zafer olarak not edin.”