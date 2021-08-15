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Teknoloji-Bilişim
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2021 yılının en güvenli otomobilleri

2021-08-15 05:07:24
2021 yılının en güvenli otomobilleri

2021 yılının en güvenli araçlarını Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) açıkladı.

#1
Foto - İşte sizin için derlediğimiz 2021 yılının en güvenli araçları… Honda Insight Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

İşte sizin için derlediğimiz 2021 yılının en güvenli araçları… Honda Insight Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

#2
Foto - Mazda 3 Sedan Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

Mazda 3 Sedan Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

#3
Foto - Subaru Crosstrek Hibrit Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

Subaru Crosstrek Hibrit Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

#4
Foto - Honda Accord Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçe

Honda Accord Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçe

#5
Foto - Kia K5 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli (Seçeneğe göre değişen farlar hariç) Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

Kia K5 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli (Seçeneğe göre değişen farlar hariç) Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

#6
Foto - Nissan Altima Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

Nissan Altima Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

#7
Foto - Toyota Camry Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

Toyota Camry Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

#8
Foto - esla Model 3 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

esla Model 3 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

#9
Foto - Volvo S60 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

Volvo S60 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

#10
Foto - Audi A6 Sedan Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

Audi A6 Sedan Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

#11
Foto - Mercedes-Benz E-Serisi Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Üst düzey ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

Mercedes-Benz E-Serisi Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Üst düzey ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli

#12
Foto - Volvo V90 Eylül 2020'den sonra üretilen araçlar için geçerli. Çarpışma ve dayanıklılık: Üst düzey Kaza önleme ve azaltma: Üst düzey (farklar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

Volvo V90 Eylül 2020'den sonra üretilen araçlar için geçerli. Çarpışma ve dayanıklılık: Üst düzey Kaza önleme ve azaltma: Üst düzey (farklar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir

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