2021-08-15 05:07:24 2021 yılının en güvenli otomobilleri
2021 yılının en güvenli araçlarını Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) açıkladı.
2021 yılının en güvenli araçlarını Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) açıkladı.
İşte sizin için derlediğimiz 2021 yılının en güvenli araçları… Honda Insight Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli
Mazda 3 Sedan Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli
Subaru Crosstrek Hibrit Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli
Honda Accord Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçe
Kia K5 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli (Seçeneğe göre değişen farlar hariç) Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir
Nissan Altima Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli
Toyota Camry Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli
esla Model 3 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir
Volvo S60 Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir
Audi A6 Sedan Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Geçerli Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli
Mercedes-Benz E-Serisi Çarpışma ve dayanıklılık: Geçerli Kaza önleme ve azaltma: Üst düzey ( Farlar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Geçerli
Volvo V90 Eylül 2020'den sonra üretilen araçlar için geçerli. Çarpışma ve dayanıklılık: Üst düzey Kaza önleme ve azaltma: Üst düzey (farklar kabul edilebilir) Çocuk koltuğu güvenliği: Kabul edilebilir
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