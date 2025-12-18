2019 yılında kül olmuştu! Binlerce hektarlık alan yeniden yeşerdi

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi yakınlarında 10 Temmuz 2019'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle Göcek yönüne doğru ilerleyen orman yangını, bir gün süren yoğun müdahalenin ardından 11 Temmuz'da kontrol altına alındı. Yangında ormanda toplam 1433 hektar alan zarar gördü. Yangının hemen ardından yanan alanların yeniden ormanlaştırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Zarar gören ağaçlar kısa sürede sahadan çıkarılırken, alanın tamamı kasım ayına kadar ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Yanan sahalarda ilk fidanlar, Türkiye'de ilk kez kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2019 yılında toprakla buluşturuldu. Etkinliğe öğrenciler, vatandaşlar, orman personeli ve çok sayıda gönüllü katıldı.