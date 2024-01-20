2000 sonrasında sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati…

İkinci reform: Bağkur primi 7200 güne düşecek Yeni uygulama nasıl olacak? 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 20008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek.