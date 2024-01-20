2024-01-20 12:52:51 2000 sonrasında sigortalı olanlar dikkat! 5 adımlı büyük reform geliyor! Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… İşte bomba detaylar
Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında yeni reformlar hazırlanıyor. Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren önemli değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçirilecek. 5 adımlı yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Memura 3600 ek gösterge, ev kadınına erken emeklilik, Bağ-Kur primlerinde değişiklik, ikinci emekli maaşı ve mesai saatleri gibi konularda adımlar atılacak.