200 bin TL’ye satışa çıktı! Görenleri şaşırtıyor

“Haftada bir gün dışarı çıkıp hava alması için, rutubetli yerde kalmaması için dışarı çıkartıyorum” “Bu aracı sadece haftada bir gün dışarı çıkıp hava alması için rutubetli yerde kalmaması için dışarı çıkartıyorum, tekrar yerine koyuyorum" diyen Deniz, "Aracımız güzel durumda, güzel vaziyette bir araç. 1993 model, doksan üç yılının sekizinci ayında da trafiğe çıkmış. Şuan kilometresi, üç bin dört yüz doksan kilometrede. Herhangi bir sıkıntısı, problemi kesinlikle yok. Her şeyi ilk alındığı günkü gibi duruyor. 200 bin TL fiyat biçtik. Bu fiyatı veren olursa aracı satmaya da niyetimiz vardır. 130, 140 bin TL'lere zaten teklif verenler var. Biz o fiyatlara aracı vermedik. Aracı herkese verme gibi bir düşüncemiz yok. Araç sadece kıymetini bilecek birisine verilecektir. Çünkü gerçekten kıymetli bir araçtır” ifadelerinde bulundu.