  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

Çinli dev kullanıcı deneyimini üst seviyelere taşıyıp, akıllı teknolojiye odaklanıyor!

TSK envanterine yerli hava savunma sistemi! KORKUT'tan SİPER'e kadar tüm ürünler son kullanıcılarla buluştu!

200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

Araplar dünyaya ilan etti: Baykar ile anlaştık! O Türk İHA'sını ülkemizde üreteceğiz

Evin duvarına asıp test etti! Yüksekovalı gençten deprem için ilginç icat

Hazır mısınız? Meteoroloji 12 kent için alarm verdi! Kar ve sağanak devam edecek

Yemeyen pişman oluyor! Şifa deposu pekmez ve limon kürü! Her sabah bir kaşık tüketilirse…

Araç sahipleri dikkat! Volkswagen duyurdu: O modeli artık üretmeyeceğiz

2024 listesi açıklandı! En çok SİHA'ya sahip ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya
7
200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

2024-02-07 11:32:55
200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

Her şey şık giyimli, güneş gözlüğü takan bir adamın uçakta kabin görevlisini yanına çağırmasıyla başladı. Adamın kendisine uzattığı kağıda yazılı notu alan görevli burada yazanların şaka olmasını umdu ama olmadı. Kısa bir süre sonra tam 200 bin dolarla uçaktan atladı, olayın akıbeti ise çözülemiyor.

#1
Foto - 200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

Takvimler 24 Kasım 1971'i gösterdiğinde ABD merkezli havayolu şirketi Northwest Orient Airlines'ın 305 sefer sayılı uçuşunu yapacak olan Boeing 727, Portland-Seattle seferi için sorunsuz şekilde havalandı. 37 yolcunun bulunduğu uçuşun herhangi bir sorunla karşılaşmadığı senaryoda kısa süre içinde sona ermesi planlanıyordu. Boeing 727, kaptan pilot William A. Scott, yardımcı pilot William J. Rataczak ve uçuş mühendisi Harold E. Anderson idaresindeydi. Kabinde uçuş görevlileri Alice Hancock, Florence Schaffner ve Tina Mucklow vardı ve kimse ilerleyen dakikalarda havacılık tarihinin en merak edilen olaylarından birine şahitlik edeceğini bilmiyordu. Her şey şık giyimli, güneş gözlüğü takan bir adamın kabin görevlisi Florence Schaffner’ı yanına çağırmasıyla başladı.

#2
Foto - 200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

'UÇAĞI KAÇIRDIM VE 200 BİN DOLAR İSTİYORUM' Gizemli yolcunun yanına giden Florence, adamın kendisine bir not uzatmasını ilk etapta anlamlandıramadı. Gizemli yolcunun uzattığı notta bir telefon numarası olduğunu ve yolcunun kendisiyle konuşmak istediğini düşündüğü için notu açmadı. Kendisine notu uzatan adamın uyarısından sonra notu açıp bakan Florence, ilk başta kendisine kötü bir şaka yapıldığını düşündü.

#3
Foto - 200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

Gizemli yolcunun uzattığı notta, “Hanımefendi, evrak çantamda bir bomba var ve yanıma oturmanızı istiyorum. Uçağı kaçırdım ve 20 dolarlık banknotlar halinde 200 bin dolar (günümüzde yaklaşık 1 buçuk milyon dolar - yaklaşık 42 milyar lira) istiyorum” yazıyordu. Notu kendisiyle birlikte görev yapan Tina’ya gösteren Florence, adama dönerek bunun komik olmadığını söyledi. Adamın cevabı ise bir diğer kabin görevlisi olan Tina’yı yanına oturtup sadece çantayı göstermek oldu. Çantanın içinde kablolar ve pillerle kaplı bombayı andıran bir mekanizma vardı.

#4
Foto - 200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

#5
Foto - 200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

PARAYI ALDI VE KAYIPLARA KARIŞTI Cooper’ın isteklerinin hazır hale gelmesinden sonra Boeing 727 Seattle'a iniş yaptı. Kabin görevlilerinden birisi olan Tina, Cooper’ın isteğiyle parayı ve paraşütleri almak için uçağın dışında bekleyen görevlilerin yanına gitti. Her şey Cooper’ın istediği gibi ilerliyordu. Hava korsanı, parayı ve 4 paraşütü aldıktan sonra iki pilot, uçuş mühendisi ile Tina dışındaki kabin görevlileri dışında herkesi serbest bıraktı ve pilotlara kalkış için hazırlanmalarını söyledi.

#6
Foto - 200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

Uçakta kalan mürettebat, Cooper’ın bir sonraki isteğinin ne olacağını merak ederken kabin görevlisi Tina, Cooper’a nereye gideceklerini sordu. Hava korsanının kabin görevlisine verdiği cevap ‘Hoş bir yer’ oldu. Cooper, pilotlardan Mexico City’e doğru uçmalarını istedi. Ancak uçuş sırasında pilotların uymasını istediği bazı şartlar vardı. Pilotlara hangi irtifada ne kadar hızda gitmelerini söyleyen Cooper, uçağın arka kanatlarının arkasında bulunan kapının da açık bırakılmasını istemiş olsa da pilotlar uçuş emniyetine aykırı olacağı sebebiyle bu duruma itiraz etti. Cooper, kapıyı uçuş sırasında Tina’nın yardımıyla açacaktı. DOSYA SONUCA ULAŞAMADI 1980 yılında ailesiyle birlikte kamp yapan bir çocuk, Cooper’ın atladığı bölge yakınlarında bulunan Columbia Nehri kıyısında gömülü 5 bin 800 dolar buldu. Banknotların üzerindeki seri numaraların Cooper’a teslim edilen paralar ortaya çıktı. Bölgede yapılan aramalarda başka bir şey bulunamayınca aramalar sonlandırıldı. Uzun yıllar kadar devam eden soruşturma, 2016 yılında dosyanın kapatılmasıyla çözümsüz olarak kaldı. Ancak daha sonra basına konuşan bazı eski FBI görevlileri soruşturmanın gizli olarak yürütülmeye devam ettiğini iddia etti.

Merkez Bankası'dan dolar bombası
Ekonomi

Merkez Bankası'dan dolar bombası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, Aralık 2021'den beri uygulanan Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı..
Emir Siyonist’ten eylem teröristten! Saldırıların arkasında MOSSAD izi!
Gündem

Emir Siyonist’ten eylem teröristten! Saldırıların arkasında MOSSAD izi!

Ülkemiz son dönemde zor günler yaşıyor. Kilise saldırısı, cami saldırısı, taksici saldırısı derken bugün yaşanan Çağlayan Adliyesi saldırısı..
Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş
Gündem

Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında dest..
Askeri stratejistlere 'Kassam' şoku
Dünya

Askeri stratejistlere 'Kassam' şoku

Siyonistlerin 123 gündür bombalayıp kan akıttığı Gazze'de İsrail ordusuna karşı direnen Kassam mücahitleri askeri stratejistleri şaşkınlığa ..
Taksiciyi öldüren hayvan için istenen ceza belli oldu!
Gündem

Taksiciyi öldüren hayvan için istenen ceza belli oldu!

İzmir Gaziemir'de üşüdüğü için kendisini taksisine alan 44 yaşındaki Oğuz Erge'yi vahşice öldüren 19 yaşındaki Delil Aysal için istenen ceza..
Tele1'de skandal terör saldırısı yorumu
Gündem

Tele1'de skandal terör saldırısı yorumu

Taşeron terör örgütü DHKP/C'li 2 teröristin İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına saldırı düzenlemesini yorumlayan Tele1 yorum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23