200 bin dolarla uçaktan atladı! FBI da devreye girdi ama…

Uçakta kalan mürettebat, Cooper’ın bir sonraki isteğinin ne olacağını merak ederken kabin görevlisi Tina, Cooper’a nereye gideceklerini sordu. Hava korsanının kabin görevlisine verdiği cevap ‘Hoş bir yer’ oldu. Cooper, pilotlardan Mexico City’e doğru uçmalarını istedi. Ancak uçuş sırasında pilotların uymasını istediği bazı şartlar vardı. Pilotlara hangi irtifada ne kadar hızda gitmelerini söyleyen Cooper, uçağın arka kanatlarının arkasında bulunan kapının da açık bırakılmasını istemiş olsa da pilotlar uçuş emniyetine aykırı olacağı sebebiyle bu duruma itiraz etti. Cooper, kapıyı uçuş sırasında Tina’nın yardımıyla açacaktı. DOSYA SONUCA ULAŞAMADI 1980 yılında ailesiyle birlikte kamp yapan bir çocuk, Cooper’ın atladığı bölge yakınlarında bulunan Columbia Nehri kıyısında gömülü 5 bin 800 dolar buldu. Banknotların üzerindeki seri numaraların Cooper’a teslim edilen paralar ortaya çıktı. Bölgede yapılan aramalarda başka bir şey bulunamayınca aramalar sonlandırıldı. Uzun yıllar kadar devam eden soruşturma, 2016 yılında dosyanın kapatılmasıyla çözümsüz olarak kaldı. Ancak daha sonra basına konuşan bazı eski FBI görevlileri soruşturmanın gizli olarak yürütülmeye devam ettiğini iddia etti.