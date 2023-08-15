20 yıldır atıl durumda!

Sahipsiz binalara giren şahıslar tarafından geçtiğimiz günlerde yangın çıkarıldığını belirten 65 yaşındaki Yasemin Kurtça, “Batıkent’te site yöneticisiyim. Biz buraya taşınalı 16 yıl oldu. Bizden önce bu kooperatifin temelleri atılmıştı. İlk başkanı bırakıp kaçtı. İkincisi ise yolsuzluktan dolayı cezaevinde. Kooperatifi iyi kötü takip ettik. Şu anda mahkemeleri var ama nedense 20 yılı aşkındır o süreç bir türlü tamamlanamadı. Sahip çıkan da yok. Yani mahalle olarak hepimiz gerçekten çok tedirginiz. Mesela geçtiğimiz günlerde burada yangın çıktı. İtfaiye çağırdık. Çocuklar kuru otları tutuşturmuş. Okullar açık olunca öğrenciler içeriye giriyorlar. Bir çözüm bulamadık. Site olarak imza topladık, muhtar hanıma verdik. Emniyet ve valiliğe gittik, belediye başkanıyla görüştük. Ama kooperatif diye kimse dokunmak istemiyor. Belli olmayan bir durum var. Mahkeme süreci de neden bu kadar uzun? Onların detaylarını çok bilmiyoruz. Sadece mahkemelik olduklarını bir kooperatif üyesinden biliyorum” diye konuştu.