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Otomotiv
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2 milyon dolarlık karavan

2021-08-23 04:32:26
2 milyon dolarlık karavan

Alman firması, karavanları, emeklilerin aracı olmaktan çıkarıp birinci sınıf lüks araçlara dönüştürdü.

#1
Foto - Üst düzey elektronik aletler, muazzam bir ambians yaratan iç tasarım ve en büyük boy yatağa sahip bir yatak odasının olduğu karavanın, bir spor arabanın girebileceği büyüklükte garajı bile var.

Üst düzey elektronik aletler, muazzam bir ambians yaratan iç tasarım ve en büyük boy yatağa sahip bir yatak odasının olduğu karavanın, bir spor arabanın girebileceği büyüklükte garajı bile var.

#2
Foto - Dünyanın karadaki ilk “süper yatı” olarak adlandırılan karavan, üstündeki güneş panelleri ve dahili jeneratörü sayesinde çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Dünyanın karadaki ilk “süper yatı” olarak adlandırılan karavan, üstündeki güneş panelleri ve dahili jeneratörü sayesinde çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

#3
Foto - Dembell Motorhomes şirketinin son model karavanı, üç akslı Mercedes şasenin yanı sıra Azimut Yatları tarafından tasarlanan lüks iç dizaynıyla göz dolduruyor.

Dembell Motorhomes şirketinin son model karavanı, üç akslı Mercedes şasenin yanı sıra Azimut Yatları tarafından tasarlanan lüks iç dizaynıyla göz dolduruyor.

#4
Foto - Miele marka fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga ve geniş buzdolabı gibi lüks bir evin tüm ihtiyaçlarına sahip olan karavanda Bose marka ev sinema sistemi de var.

Miele marka fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga ve geniş buzdolabı gibi lüks bir evin tüm ihtiyaçlarına sahip olan karavanda Bose marka ev sinema sistemi de var.

#5
Foto - Resmi olarak 27 Ağustos’ta piyasaya sunulması beklenen karavanın fiyatının ise iki milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Resmi olarak 27 Ağustos’ta piyasaya sunulması beklenen karavanın fiyatının ise iki milyon dolar civarında olması bekleniyor.

#6
Foto - İçinde yok yok Karavanın ön bölümünde şoför koltuğunun yanı sıra her birinde masaj fonksiyonu olan 3 koltuk daha bulunurken, ek olarak kapandığında ortada görünmeyen bir yatak daha var.

İçinde yok yok Karavanın ön bölümünde şoför koltuğunun yanı sıra her birinde masaj fonksiyonu olan 3 koltuk daha bulunurken, ek olarak kapandığında ortada görünmeyen bir yatak daha var.

#7
Foto - Ayrıca karavan içinde yarı saydam cam kapılar farklı odaları birbirinden ayırıyor. Modeline bağlı olarak, karavanın garajı bisiklet, scooter, akıllı araba ve hatta iki kişilik spor bir arabayı alabilecek büyüklükte.

Ayrıca karavan içinde yarı saydam cam kapılar farklı odaları birbirinden ayırıyor. Modeline bağlı olarak, karavanın garajı bisiklet, scooter, akıllı araba ve hatta iki kişilik spor bir arabayı alabilecek büyüklükte.

#8
Foto - Ana yatak odasında en büyük boy yatak ve 55 inç TV bulunurken, karavanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de ana yatak odasının dışarı doğru hareket ederek odanın büyüyebilmesi.

Ana yatak odasında en büyük boy yatak ve 55 inç TV bulunurken, karavanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de ana yatak odasının dışarı doğru hareket ederek odanın büyüyebilmesi.

#9
Foto - Pandemiyle birlikte insanlar izole bir tatil amacıyla karavanlara yöneldi. Karavan üretici firmaları yetkilileri, pandemi öncesine göre satışlarda yüzde 80 oranında bir artış olduğunu belirtti.

Pandemiyle birlikte insanlar izole bir tatil amacıyla karavanlara yöneldi. Karavan üretici firmaları yetkilileri, pandemi öncesine göre satışlarda yüzde 80 oranında bir artış olduğunu belirtti.

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