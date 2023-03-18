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2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

2023-03-18 16:37:23
2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünde şehri “Bir oluruz birlikte “pankartlarıyla donatan CHP’li Çanakkale Belediyesi, zafer gününde büyük bir saygısızlığa imza attı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, Kızılcaham Belediyesince 1980'den beri bu güne kadar şehit olan kahraman askerlerimiz anısına yaptırılan ve 81 ilden 81 avuç toprağın şehitlerimiz için sembolik olarak kullanılacağı Türkiye haritasına bir avuç toprağı dahi çok gördü.

#1
Foto - 2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

Kızılcahamam Belediyesi; 29 Ekim 2009'da belediye meclis kararıyla Şehit Duru Parkı'nda bulunan tarihi sedir ağacına 1980'den beri bugüne kadar şehit olan askerlerimiz anısına künye astırdı. Belediye Başkanı Süleyman Acar, geçtiğimiz yıl anıt ağacının yanına şehit askerlerimizin anısını yaşatmak için her şehirden gönderilecek bir avuç toprakla bir Türkiye haritası oluşturulması kararı aldı. Başkan Acar imzasıyla konuyla ilgili 81 il belediye başkanına "81 ilden 81 avuç toprak" anıtıyla ilgili mektup gönderildi ve "İlçemiz Şehit Fatih Duru Parkı'nda 29 Ekim 2009 tarihinde yapılan proje ile 1980 yılından bu güne kadar şehit olan Kahraman Askerlerimizi temsilen sedir ağacı künyeleri asılmıştır. Söz konusu Şehit Anıt Ağacımızın yanında yapışması planlanan yeni bir projemiz için her ilimizin bir poşet (1kg) toprağına ihtiyacımız vardır. İllerimizde bulunan Belediyeler aracılığıyla Şehit Askerlerimizin Anısını yaşatacak projemizde kullanacağımız bir poşet (1kg) toprağın ilgili biriminiz tarafından 31 Ocak 20223 tarihine kadar Belediye Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - 2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

Belediye Başkanları çağrıya kısa sürede yanıt vererek bir avuç toprağı kargo aracılığıyla Kızılcahamam Belediyesi'ne ulaştırırken, 18 Mart Deniz Zaferi'nin yaşandığı Çanakkale'de CHP'li Belediye Başkanı, söz konusu mektuba cevap bile vermedi.

#3
Foto - 2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

Türkiye'nin dört bir şehrinden gelen topraklarla donatılan haritada yalnızca Çanakkale Belediyesinden toprak gönderilmediğinin bilgisini alan Belediye Başkanı Acar, 2 Şubat 2023'te Çanakkale Belediyesi'ne yeniden bir mektup yolladı. Bu mektupta ise, "İlçemizdeki Şehit Anıt Ağacımızın yanına yapılması planlanan projemiz için her ilimizin bir poşet toprağına ihtiyacımız olduğunu daha önce ilgili yazımız ile belediyenize iletmiştik. Söz konusu projemiz için Belediyelerimiz aracılığıyla talep etmiş olduğumuz toprak illerimizin çoğundan gönderilmiştir. Ancak projemizi tamamlayabilmemiz için sizlerden daha önce talep etmiş olduğumuz bir poşet toprağın 10 Şubat 2023 tarihine kadar Belediye Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - 2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

Çanakkale Belediyesi ikinci mektubu da cevapsız bıraktı.

#5
Foto - 2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

Bunun üzerine Başkan Acar, projesinin tamamlanması için Çanakkale'deki yakınlarını arayarak bir avuç toprağın kargoya verilmesini sağladı.

#6
Foto - 2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

Böylelikle Türkiye haritası tamamlandı ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümüne hitaben dün açıldı. İlçede düzenlenen programda konuşan Başkan Acer, konuyla ilgili "Takdiri yüce Türk halkına bırakıyorum. Rabibm getirenden de getirmeyenden de razı olsun" ifadelerini kullandı.

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