2023-03-18 16:37:23 2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünde şehri “Bir oluruz birlikte “pankartlarıyla donatan CHP’li Çanakkale Belediyesi, zafer gününde büyük bir saygısızlığa imza attı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, Kızılcaham Belediyesince 1980'den beri bu güne kadar şehit olan kahraman askerlerimiz anısına yaptırılan ve 81 ilden 81 avuç toprağın şehitlerimiz için sembolik olarak kullanılacağı Türkiye haritasına bir avuç toprağı dahi çok gördü.