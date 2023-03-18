2 mektubu da yanıtsız bıraktılar! CHP'li belediye bir avuç toprağı çok gördü

Kızılcahamam Belediyesi; 29 Ekim 2009'da belediye meclis kararıyla Şehit Duru Parkı'nda bulunan tarihi sedir ağacına 1980'den beri bugüne kadar şehit olan askerlerimiz anısına künye astırdı. Belediye Başkanı Süleyman Acar, geçtiğimiz yıl anıt ağacının yanına şehit askerlerimizin anısını yaşatmak için her şehirden gönderilecek bir avuç toprakla bir Türkiye haritası oluşturulması kararı aldı. Başkan Acar imzasıyla konuyla ilgili 81 il belediye başkanına "81 ilden 81 avuç toprak" anıtıyla ilgili mektup gönderildi ve "İlçemiz Şehit Fatih Duru Parkı'nda 29 Ekim 2009 tarihinde yapılan proje ile 1980 yılından bu güne kadar şehit olan Kahraman Askerlerimizi temsilen sedir ağacı künyeleri asılmıştır. Söz konusu Şehit Anıt Ağacımızın yanında yapışması planlanan yeni bir projemiz için her ilimizin bir poşet (1kg) toprağına ihtiyacımız vardır. İllerimizde bulunan Belediyeler aracılığıyla Şehit Askerlerimizin Anısını yaşatacak projemizde kullanacağımız bir poşet (1kg) toprağın ilgili biriminiz tarafından 31 Ocak 20223 tarihine kadar Belediye Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadeleri kullanıldı.