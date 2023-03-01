2 kat dibe çöktü! Bu binadan böyle kurtuldu

Aşağıdayken tekrar kardeşine 'seni de kurtaracağız oradan' diye seslenmeye devam ettiğini aktaran Kalkan, "En küçük kardeşim enkazdan çıkmıştı. Onu komşumuz buldu getirdi bize. Aradan 3-4 saat sonra da ortanca kardeşim Gani'yi getirdiler ayakları tutmuyordu. Bilinci açıktı benle konuştu. Hastaneye gittik. Hastane can pazarı zaten bir hasta gidiyor bir hasta geliyor. Orada Gani'yi kontrol ettirdim kalbi durdu. Kalp masajı yapıp acile sevk ettiler. Hastanede yoğun bakıma sevk edildi. Yoğun bakımda entübe oldu. Sonra hemşire uyandı 'gelip konuşabilirsin' dedi. Gittim yanına 'kapının önündeyim seni bekliyorum' dedim. Orada bir kelime söyledi anlamadım. Sanırım veda etti. Sonra 6-7 gibi uyudum hemşireler uyandırdı, kardeşimin vefat ettiğini söylediler. Görmek istiyor musun dediler 'hayır yaşarken hatırlamak istiyorum' dedim" diye konuştu. Depremde kardeşinin yanı sıra annesi ve babasını kaybettiğini aktaran Kalkan, "En küçük kardeşim ile ben sağım. Kaybettim dediysem şehit oldular, görüyorlar, dinliyorlar. Şehitler ölmez" diyerek sözlerini tamamladı.