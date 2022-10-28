2 il birbirine girdi: Kars ve Kırklareli arasında ‘kaşar’ polemiği

“Kars kaşarının 100 yılı aşkın bir geçmişi, farklı bir kültür altyapısı var” Kars kaşarının 100 yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Alibeyoğlu, “Yapılan açıklamada Kırklarelili ustaların Kars kaşarını ürettiğini, Kars’a kaşar peyniri yapımını öğrettiğinden bahsedilmiş. Kars kaşarı 100 yılı aşkın bir geçmişi, farklı bir kültür altyapısı, birçok medeniyetin, birçok etnik yapının, birçok emeğin birleştiği ve coğrafi konumu, coğrafi özelliğin içinde bulunduğu bir üründür. Yani başka bir ille kıyaslanması doğru olmaz bir, ikincisi de bir ürünü satmak için farklı bir bölgenin ürününü karalayarak veya kötüleyerek pazarlama tekniğini kullanmak bu daha da büyük bir hatadır. Biz ürünümüzü satarken 81 ilin hiçbir ürünüyle kıyaslamayız. 81 ilin bütün ürününe, emeğine, markasına, değerine sahip çıkarız. Hepsine aynı saygıyı gösteririz. Sadece kendi ürünümüzü satmak için elimizde bulunan doneleri, elimizde bulunan değerleri pazarlayarak ürünümüzü satmaya çalışırız. Başka bir yerin emeğine, ticaretine zarar verecek, kötüleyecek, olumsuz etkileyecek bir durum üzerine açıklama yaparak pazarlamaya çalışarak böyle bir işe başvurmayız. Kırklareli Ticaret Odası’nın yapmış olduğu bu açıklamayı kınıyoruz. Çünkü bizim marka değerimiz olan ürünün Türkiye’nin iç piyasasında ciddi bir kabul görmüşlüğü var. İhracata dönük bir üretime geçiş yapacağız. İhracata mal çıkarmayı planlarken bu tür haberlerle ürünümüzü itibarsızlaştırmanın hiçbir anlamı yok” diye konuştu.