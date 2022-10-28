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Gıda
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2 il birbirine girdi: Kars ve Kırklareli arasında ‘kaşar’ polemiği

2022-10-28 13:14:02
2 il birbirine girdi: Kars ve Kırklareli arasında ‘kaşar’ polemiği

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık’ın “Kars kaşarının adı, Trakya kaşarının tadı var” açıklamasına Kars'tan tepki geldi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars kaşarının 100 yılı aşkın bir geçmişi, farklı bir kültür altyapısı, birçok medeniyetin, birçok etnik yapının, birçok emeğin birleştiği ve coğrafi konumu, coğrafi özelliğin içinde bulunduğu bir ürün olduğunu belirtti.

#1
Foto - 2 il birbirine girdi: Kars ve Kırklareli arasında ‘kaşar’ polemiği

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada bir ürünü satmak için farklı bir bölgenin ürününü karalayarak veya kötüleyerek pazarlama tekniği kullanmanın büyük bir hata olduğunu söyledi. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık’ın açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, “Elbette ki Kırklareli’nin kendi yöresel bir ürünü, marka bir ürün olabilir. Ama marka ürünün tanıtımı yapılırken farklı bir bölgenin emeğine, markasına, ticari getiri sağlayacak alanını sabote ederek, karalayarak veya da kötülemek suretiyle tanıtım yapılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü 81 ilin hepsinin kendisine göre bir markası, kendisine göre bir yöresel değeri, bir ürünü bulunmakta, bunun içinde de büyük bir emek yatmaktadır. Bu emeği yok saymak veya bu emeği hiçe saymak, bu emeğe zarar verici açıklamalarda bulunmak doğru bir durum değil” dedi.

#2
Foto - 2 il birbirine girdi: Kars ve Kırklareli arasında ‘kaşar’ polemiği

“Kars kaşarının 100 yılı aşkın bir geçmişi, farklı bir kültür altyapısı var” Kars kaşarının 100 yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Alibeyoğlu, “Yapılan açıklamada Kırklarelili ustaların Kars kaşarını ürettiğini, Kars’a kaşar peyniri yapımını öğrettiğinden bahsedilmiş. Kars kaşarı 100 yılı aşkın bir geçmişi, farklı bir kültür altyapısı, birçok medeniyetin, birçok etnik yapının, birçok emeğin birleştiği ve coğrafi konumu, coğrafi özelliğin içinde bulunduğu bir üründür. Yani başka bir ille kıyaslanması doğru olmaz bir, ikincisi de bir ürünü satmak için farklı bir bölgenin ürününü karalayarak veya kötüleyerek pazarlama tekniğini kullanmak bu daha da büyük bir hatadır. Biz ürünümüzü satarken 81 ilin hiçbir ürünüyle kıyaslamayız. 81 ilin bütün ürününe, emeğine, markasına, değerine sahip çıkarız. Hepsine aynı saygıyı gösteririz. Sadece kendi ürünümüzü satmak için elimizde bulunan doneleri, elimizde bulunan değerleri pazarlayarak ürünümüzü satmaya çalışırız. Başka bir yerin emeğine, ticaretine zarar verecek, kötüleyecek, olumsuz etkileyecek bir durum üzerine açıklama yaparak pazarlamaya çalışarak böyle bir işe başvurmayız. Kırklareli Ticaret Odası’nın yapmış olduğu bu açıklamayı kınıyoruz. Çünkü bizim marka değerimiz olan ürünün Türkiye’nin iç piyasasında ciddi bir kabul görmüşlüğü var. İhracata dönük bir üretime geçiş yapacağız. İhracata mal çıkarmayı planlarken bu tür haberlerle ürünümüzü itibarsızlaştırmanın hiçbir anlamı yok” diye konuştu.

#3
Foto - 2 il birbirine girdi: Kars ve Kırklareli arasında ‘kaşar’ polemiği

Kars kaşarı ile ilgili açıklamalara Karslı üreticiler de tepki gösterdi. Kaşar peyniri üretimi ve pazarlamasını yapan Selami Çapan, "Böyle bir açıklama yapılması etik değildir. Kars kaşarının dönüp tarihine baktıklarında 100 yılı aşkın bir tarihi vardır. Bunun kökeninin nereden geldiğini çok iyi biliyorlar.

#4
Foto - 2 il birbirine girdi: Kars ve Kırklareli arasında ‘kaşar’ polemiği

. Trakya da çok iyi biliyor, Türkiye de çok iyi biliyor. Kars ile mukayese etmeleri bir kere yanlış. Kars’ın tarihi, Kars’ın dokusu, Kars’ın bitki çeşidi, kaşara aromayı veren, lezzeti veren bir doğal klima var. Bir Trakya ile Kars’ın kaşarı mukayese edilmesi ya bir bilgi kirliliğidir ya da bir farkındalık için yapılan bir açıklamadır. Böyle bir şey olamaz” şeklinde konuştu.

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