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2 günde 220 kilogram yağış! Marmaris'te hayat felç oldu

  • Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede son 2 günde metrekareye 220 kilogram yağış düştü.

  • Hafta sonu başlayan ve 2 gün boyunca etkili olan yağış sırasında yat limanındaki 4 küçük tekne battı.

  • Yer yer trafikte aksamalara da neden olan yağmur sularının sürüklediği kaya parçalarını temizleyip yolu açan ekipler, su baskınlarına karşı da sürekli teyakkuzda kaldı.

  • Hasar ve zarar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede, belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan kentinin Marmaris olduğu belirtildi.

  • Marmaris'in Bodrum'dan daha fazla yağış aldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda Marmaris ve çevresi altyapı birliği olan Mariç-Belbir tarafından 50 yıllık yağış verilerine göre inşa edilen dere yatakları ve su kanalları görevini başarıyla yerine getirdi." denildi.

  • Öte yandan meteoroloji yetkilileri, çamurun deniz suyunun rengini değiştirdiği Marmaris'te yağışın aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini bildirdi.

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