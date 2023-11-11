2 bin 700 yıllık yapıda Osmanlı sembolü

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarihi Van Ulu Cami'nin Selçuklulardan kalma bir cami olduğunu hatırlattı. Yakın zamanda ihalesi yapılan caminin restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Vali Balcı, “Caminin iki yıl içerinde restorasyon çalışmalarını bitirerek ibadete açacağız. Sadece Ulu Camiyi değil, aynı zamanda Süleyman Han Camiyi de bitiriyoruz. Ayrıca yine bu bölgede yer alan Kızıl Minareli Cami'nin de ihalesini yaptık ve bunun da restorasyonunu başlatacağız. Eski Van Şehri'ni bir kültür turizm alanı yapacağız. Burayı tarihi görkemine uygun canlı bir meydana dönüştüreceğiz” dedi.