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Kültür Sanat
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2 bin 700 yıllık yapıda Osmanlı sembolü

2023-11-11 22:03:42
2 bin 700 yıllık yapıda Osmanlı sembolü

Eski Van Şehri'nde yer alan Selçuklu dönemi eseri olan tarihi Van Ulu Cami'nin restorasyon çalışmaları başladı.

#1
Foto - 2 bin 700 yıllık yapıda Osmanlı sembolü

Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde yer alan camiler bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor. 2 bin 700 yıllık görkemli Van Kalesi'nin zirvesindeki Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii'nin restorasyon çalışmaları biterken, yakın zamanda ihalesi yapılan tarihi Van Ulu Cami'nin de restorasyon çalışmaları başlatıldı.

#2
Foto - 2 bin 700 yıllık yapıda Osmanlı sembolü

Bölgedeki çalışmalar çerçevesinde minaresi Selçuklu döneminden, cami kısmı ise Osmanlı döneminden kalma Kızıl Minareli Cami'nin de restorasyonuna başlanacak. Eski Van Şehri'ni ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, buradaki çalışmaları inceledi.

#3
Foto - 2 bin 700 yıllık yapıda Osmanlı sembolü

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarihi Van Ulu Cami'nin Selçuklulardan kalma bir cami olduğunu hatırlattı. Yakın zamanda ihalesi yapılan caminin restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Vali Balcı, “Caminin iki yıl içerinde restorasyon çalışmalarını bitirerek ibadete açacağız. Sadece Ulu Camiyi değil, aynı zamanda Süleyman Han Camiyi de bitiriyoruz. Ayrıca yine bu bölgede yer alan Kızıl Minareli Cami'nin de ihalesini yaptık ve bunun da restorasyonunu başlatacağız. Eski Van Şehri'ni bir kültür turizm alanı yapacağız. Burayı tarihi görkemine uygun canlı bir meydana dönüştüreceğiz” dedi.

#4
Foto - 2 bin 700 yıllık yapıda Osmanlı sembolü

Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılması ve sahil yolu projesinin bitirilmesiyle alanı turizme kazandıracaklarını dile getiren Balcı, çalışmaların Van halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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