2024-05-28 10:53:27 2 bin 300 rakımda görsel şölen
Erzurum Aşkale'de 2 bin 300 metre akımlı Turaç köyünde bahar mevsimiyle birlikte renkli görüntüler oluştu.
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Erzurum Aşkale'de 2 bin 300 metre akımlı Turaç köyünde bahar mevsimiyle birlikte renkli görüntüler oluştu.
Aşkale'nin Turaç (Kızılşorah) köyü kış aylarında en çok kar yağışı alan yerleşim yerlerinin başında geliyor. Öyle ki köy içinde ortalama 1 veya 2 metre yükseklikte olan kar, yüksek kesimlerde ise 4-5 metreye kadar ulaşıyor.
Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde ise köyde yemyeşil arazilerde açan rengarenk çiçekler görsel şölen oluşturuyor.
Buna bağlı olarak köy arazisi içinde bulunan çayırlarda mayıs çiçekleri yeni açarak ortaya seyrine doyum olmayan bir hal aldı. Mayıs ayıyla birlikte, mayıs çiçekleri ağırlıkta olmak üzere, pek çok bahar ve yaz çiçeği tabiata rengarenk bir görünüm katıyor.
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