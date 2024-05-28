2 bin 300 rakımda görsel şölen

Buna bağlı olarak köy arazisi içinde bulunan çayırlarda mayıs çiçekleri yeni açarak ortaya seyrine doyum olmayan bir hal aldı. Mayıs ayıyla birlikte, mayıs çiçekleri ağırlıkta olmak üzere, pek çok bahar ve yaz çiçeği tabiata rengarenk bir görünüm katıyor.