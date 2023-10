1982’den bu yana üretiliyor! Yeni Opel Corsa 3 farklı donanım ile Türkiye’de

Yeni Opel Corsa’nın giriş seviyesini oluşturan Edition donanımında, 16 inçlik alaşımlı jantlar, LED ön farlar, LED ön sis farları, uzun far asistanı, arka park sensörü, seçilebilir “Spor” sürüş moduna sahip spor şasi (sadece EAT8 şanzımanlı versiyonda), ön çarpışma ikazı, aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, yağmur sensörü, düz tabanlı suni deri (sadece EAT8 şanzımanlı versiyonda) direksiyon, hız sabitleyici, “Fresez” siyah kumaş koltuk döşemesi, Akoya gri iç dekor, 5 inçlik monokrom ekranlı radyo, Bluetooth ve 4 hoparlör standart olarak sunuluyor. GS donanımınındaki yeni Opel Corsa modellerindeyse Edition’a ek olarak; 16 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanan elektrikli yan aynalar, siyah Corsa yazısı, parlak siyah ön tampon alt ızgarası, ön ve arkada siyah Opel logoları, kör nokta uyarı sistemi, 7 inçlik dijital sürücü göstergesi, 130 derecelik geri görüş kamerası, alaşımlı spor pedallar, siyah tavan, ön & arka park sensörü, elektronik iklim kontrollü klima, ön koltuk ısıtması, direksiyon ısıtması, “Banda” beyaz ve “Mucizevi” siyah spor koltuklar, “Sessiz” siyah iç dekor, 10 inçlik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay & Android Auto ile LED stoplar sunuluyor. Yeni Opel Corsa’nın en üst donanım seviyesi olan Ultimate da ise; 17 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, ambiyans aydınlatma, karartılmış arka camlar, 180 derecelik dijital panoramik geri görüş kamerası, 7 inçlik dijital sürücü göstergesi, anahtarsız çalıştırma, navigasyon, köpekbalığı anten, “Sessiz” siyah iç dekor, 10 inçlik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay & Android Auto, siyah tavan ve panoramik cam tavan standart olarak sunulurken IntelliLux LED® Matrix Farlar opsiyonel olarak eklenebiliyor. Yeni Opel Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, GS donanım paketi ve 136 HP’lik elektrikli motoruyla, 1.175.900 TL’den başlayan fiyatlardan satışa sunuldu. 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüsüne her an üstün sürüş keyfi yaşatıyor. Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor. 8 yıl 160.000 km garanti sunulan 50 kWh batarya, 18 modül ve 216 hücreden oluşuyor. Yeni Opel Corsa Elektrik’in diğer teknik özellikleri arasında, 7,4 kW on board charger, 300-450 voltaj aralığı, 100 kW DC şarj kapasitesi, tek vitesli redüktör şanzıman ve menzil kazanımı sağlayan rejeneratif fren yer alıyor. 0-50 km/s hızlanması 2,8 saniye süren Corsa Elektrik, 8,2 saniyede de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılmış durumda. 3 farklı sürüş modu bulunan yeni Opel Corsa Elektrik’in performans verileri ise aşağıdaki şekilde değişiklik gösteriyor: Spor Normal Eco Güç 136 HP (100kW) 109 HP (80kW) 82 HP (60kW) Tork 260 Nm 220 Nm 180 Nm Maks. Hız 150 km/s 130 km/s 95 km/s Menzil - 354 km +@ Direksiyon Spor Normal Normal