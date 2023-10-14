1982’den bu yana üretiliyor! Yeni Opel Corsa 3 farklı donanım ile Türkiye’de

Yeni Opel Corsa’nın iç mekanı da çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni spor koltuklar, düz tabanlı suni deri direksiyon simidi, E-Toggle ve sezgisel bilgi-eğlence sistemi ile, hem sürücü hem de yolcular için iç mekanda daha iyi hissettiren modern bir atmosfer oluşturuyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir platform olarak, daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine sahip oluyor. Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi, yeni Corsa’da da kendini gösteriyor. Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getiriliyor. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor. Sürücü odaklı kokpit yapısında gösterge paneli, GS donanımından itibaren 7 inçlik bir dijital ekranla donatılıyor. Isıtmalı ön koltuklar ve ısıtma fonksiyonlu düz tabanlı suni deri direksiyon simidi de yeni Corsa ile soğuk günlerde sıcak bir yolculuk yapılabilmesini sağlıyor. Baz donanımdan itibaren standart olarak sunulan güvenlik özellikleriyle Opel Corsa rekabette ayrışıyor. Hız sabitleme sistemi (Cruise Control), sürücü yorgunluk tespit sistemi, yokuş kalkış sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, aktif acil frenleme sistemi, ön & arka park sensörleri standart olarak sunulurken, Opel’e özgü aydınlatma sistemi IntelliLux LED® Matrix Farlar‘a ise opsiyonel olarak sahip olunabiliniyor.