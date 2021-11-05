1978 model pikap elektirikli oldu

ABD'de en çok satan otomobil markalarından Ford, elektrikliye dönüş sinyallerini F-150 ile vermişti. Şirket ayrıca 1978 model F-100'ü yeniden tasarlayarak elektrikliye çevireceğini duyurdu. Yani isteyenler retro görünüme sahip bu aracın elektrikli versiyonunu satın alacak. Ancak Ford klasik araç sevip elektrikliye ilgi duyanlar için önemli bir adım attı. Bu modele uyumlu bir elektrikli motor üretildi ve isteyenler bu dönüştürme kitini satın alarak kendi elektrikli pikap aracını yapabilecek.