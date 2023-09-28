2023-09-28 15:12:21 1900 rakımda Cancur yetiştirildi
Ardahan'ın Çıldır ilçesi Yukarı Canbaz köyünde Gencay Koçak, Kurtkale bölgesinin tescilli meyvesi cancuru köyünde yetiştirmeyi başardı. Çıldır ilçesinin Kür Nehri kıyısında ve çevresinde mikroklima özelliğe sahip çukur da kalan köylerinde yetişen Cancur (Yabani Erik) artık Çıldır Ovasında yer alan köylerde de yetişmeye başladı. Çıldır Yukarıcanbaz Köyü'nde tarım, hayvancılık ve arıcılık ile uğraşan Gencay Koçak evinin bahçesine ektiği Cancur ağaçlarından verim almayı başardı.