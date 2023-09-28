1900 rakımda Cancur yetiştirildi

Ektiği cancur ağaçlarının meyve vermesi hakkında açıklamalarda bulunan Gencay Koçak "Bölgemizde büyük bir ön yargı var. İlçemizin en önemli meyvelerinden biri olan Cancur'un sadece dere köylerinde yetişebildiği başka köylerde olmayacağı gibi bir fikir var. Bende köyümüzde her şeyin emek verildiğinde yetişeceğini düşünen biri olarak almış olduğum cancur ağaçlarını evimin bahçesine diktim. İki yıldan fazladır ağaçlardan oldukça verimli bir hasat yapıyorum. Bunun yanı sıra elma ağaçları da ektim onlardan da büyük verim alıyorum. Buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum bizim bölgemiz çok verimli bir toprağa sahip yeter ki emek verip çalışalım o zaman olmaz denilen birçok şeyin olduğunu göreceğiz. Bundan sonra cancur yetişen köyler sayılırken Yukarıcanbaz'ı da unutmamanızı tavsiye ediyorum."