19 yıllık 'kuyu cinayeti' aydınlatıldı

Alınan bilgiye göre, 2004 yılında A.H.A. isimli bir kişi bahçesindeki 48 metrelik artezyen kuyusunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından A.H.A.’nın düşme sebebiyle öldüğü belirtilerek dosya kapandı. Ancak 2018 yılında Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geçmiş yıllara ait faili meçhul cinayet, kasten öldürme ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümler araştırılmaya devam edildiği esnada, kuyuya düşerek ölen A.H.A'nın da ölümü şüpheli bulunarak dosya 2018'de tekrar açıldı. Yeniden açılan dosya sonrasında yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahısların ve bilgi sahiplerinin ifadeleri alındı.