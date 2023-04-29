  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
19 yıllık 'kuyu cinayeti' aydınlatıldı

2023-04-29 21:33:41
19 yıllık 'kuyu cinayeti' aydınlatıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 19 yıl önce bahçesindeki 48 metrelik artezyen kuyusunda ölü olarak bulunan A.H.A.’nın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

#1
Foto - 19 yıllık 'kuyu cinayeti' aydınlatıldı

Atça Mahallesi Topraklık mevkiinde 10 Eylül 2004'te meydana gelen “kuyu cinayeti” 19 yıl sonra aydınlatıldı.

#2
Foto - 19 yıllık 'kuyu cinayeti' aydınlatıldı

Alınan bilgiye göre, 2004 yılında A.H.A. isimli bir kişi bahçesindeki 48 metrelik artezyen kuyusunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından A.H.A.’nın düşme sebebiyle öldüğü belirtilerek dosya kapandı. Ancak 2018 yılında Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geçmiş yıllara ait faili meçhul cinayet, kasten öldürme ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümler araştırılmaya devam edildiği esnada, kuyuya düşerek ölen A.H.A'nın da ölümü şüpheli bulunarak dosya 2018'de tekrar açıldı. Yeniden açılan dosya sonrasında yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahısların ve bilgi sahiplerinin ifadeleri alındı.

#3
Foto - 19 yıllık 'kuyu cinayeti' aydınlatıldı

Alınan ifadelerde ölen A.H.A.'nın oğlu Y.A., olay günü babasıyla kuyunun başında tartıştıklarını ve babasının kuyuya düştüğünü itiraf etti. 19 yıl aradan sonra düşme neticesi ölüm olarak kapatılan dosya tekrar açılarak cinayet olduğu ortaya çıkarıldı.

#4
Foto - 19 yıllık 'kuyu cinayeti' aydınlatıldı

Şüpheli Y.A. ise işlemlerinin ardından bugün çıkarıldı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Et fiyatlarında flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye duyurdular
Ekonomi

Et fiyatlarında flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye duyurdular

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yin..
Rus şirketinden dikkat çeken Türkiye kararı: Rusya'nın 2 şehrinden... Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak
Yaşam

Rus şirketinden dikkat çeken Türkiye kararı: Rusya'nın 2 şehrinden... Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Türkiye'ye gelen Rus turistleri Türkiye'ye getirmek için RUS şirketler çok önemli çalışmalara başladı ve Rus şirketlerden yeni adım duyuruld..
Dünya devinden Türkiye'ye milyonlarca dolarlık yatırım! Açıyoruz diyerek duyurdular
Ekonomi

Dünya devinden Türkiye'ye milyonlarca dolarlık yatırım! Açıyoruz diyerek duyurdular

İspanyol turizm şirketi olan Barcelo Group, Türkiye'de 200 odalı otel açma kararı aldı.
Azerbaycan’dan Kahramanmaraş’a bin konut
Gündem

Azerbaycan’dan Kahramanmaraş’a bin konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST’ten Kahramanmaraş’a canlı bağlandı. Canlı yayında bi..
İYİ Parti’de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu!
Siyaset

İYİ Parti’de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" deyip bıraktı

İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamas..
Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu!
Gündem

Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli olduğunu belirten bir kişinin kendisine "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra seninle be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23