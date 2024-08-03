182 yıllık tarih harabeye döndü

"Başvurmadığım yer kalmadı" Hamamın yıllarca işletildiğini söyleyen Şaban Temurcu, "2010 yılında hamamı tadilat için kapatmıştım ancak bana izin verilmedi ve hamam zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Hamam 13 senedir kapalı, şuanda çürümek üzere. Belediyeye ve Anıtlar Kurulu'na dilekçe verdim. Başvurmadığım yer kalmadı ama soruna çözüm bulamadım. Bölgenin sit alanı olduğunu, bu sebeple hamama müdahale edemeyeceğimi söylediler" dedi. "Madem bize izin vermiyorlar, kendi himayelerine alsınlar" Temurcu, hamama sonradan ilave edilen evin duvarlarının da yıkılma tehlikesi geçirdiğine dikkat çekerek, "Yoldan geçen bir çocuk veya vatandaş enkazın altında kalırsa bunun sorumlu kim olacak? Ben mi, devlet mi? Büyük ihtimalle devlet çünkü benim dilekçelerim var. Anıtlar Kurulu'na sesleniyorum. Gelip burayı incelesinler ve beraber yapalım. Hamam 2011 yılına kadar faaldi.