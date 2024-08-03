2024-08-03 09:51:37 182 yıllık tarih harabeye döndü
Kocaeli'de dumanından rahatsız olunmasından dolayı mühürlenen 182 yıllık tarihi hamamın çevresi hem çöplüğe döndü hem de büyük bir kısmı yıkıldı. Hamamın tescilli olması sebebiyle mülk sahibinin herhangi bir işlem yapmasına izin verilmezken, çatlayan duvarlar yoldan geçenleri tedirgin ediyor. Mülk sahibi Şaban Temurcu, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun soruna çözüm bulmasını isteyerek, "İnsan hamama tarihi eser demeye utanıyor. Birkaç turist gelip hamamı görse oturup ağlar" dedi.