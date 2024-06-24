2024-06-24 19:33:58 17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!
Bilim insanları, çatlamaya karşı 17 kat daha dayanıklı yeni bir beton türü geliştirdi.
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Bilim insanları, çatlamaya karşı 17 kat daha dayanıklı yeni bir beton türü geliştirdi.
Bilim insanları, doğal malzemelerden ilham alarak çatlamaya karşı 17 kat daha dayanıklı yeni bir beton türü geliştirdi. Bu yenilikçi beton, dünyanın en yaygın yapı malzemelerinden biri olan çimentoyu daha dayanıklı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
Yeni beton türü, abalonenin ve istiridye kabuklarının yapısını taklit ediyor. Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları bu yeni betonun daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapı malzemeleri yaratmada kullanılabileceğini umuyor. Çatlamaya karşı daha dayanıklı olan bu yeni beton, altıgen çimento plakaları ve ince bir polimer kullanarak, kırılmadan deforme olma ve gerilme kapasitesini 19 kat artırıyor.
Betonun basınç altında gerilebilmesi önemlidir, çünkü bu, betonu daha az kırılgan hale getirir ve böylece çatlamaya karşı 17 kat daha az kırılgan olmasını sağlar.
Araştırmacılar, bu yöntemi diğer kırılgan seramik malzemelere, örneğin porselene de uygulayabileceklerini düşünüyor. Porselenin ne kadar hassas olduğu düşünüldüğünde, bunun ne kadar büyük bir gelişme olacağını siz tahmin edin.
Yeni çatlamaya karşı dayanıklı beton, doğada bulunan ve nacre veya sedef olarak bilinen bir malzemeden ilham alınarak tasarlandı. Sedef, belirli kabukların içinde bulunur ve mikroskobik düzeyde incelendiğinde, altıgen tabletlerden oluştuğu ve biyopolimer ile birbirine yapıştırıldığı görülür. Bu yapı, kabukları tek bir katı nesne halinde daha güçlü hale getirir.
Araştırmacılar, sadece doğada sedefin yaptığı şeyi taklit etmek istemediklerini, aynı zamanda bu prensipleri öğrenip insan yapımı malzemelerin mühendisliğinde nasıl kullanılabileceğini araştırmak istediklerini belirtiyor. Bu sayede, gelecekte daha güçlü malzemeler yaratmak mümkün olacak.
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