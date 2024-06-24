17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Yeni beton türü, abalonenin ve istiridye kabuklarının yapısını taklit ediyor. Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları bu yeni betonun daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapı malzemeleri yaratmada kullanılabileceğini umuyor. Çatlamaya karşı daha dayanıklı olan bu yeni beton, altıgen çimento plakaları ve ince bir polimer kullanarak, kırılmadan deforme olma ve gerilme kapasitesini 19 kat artırıyor.