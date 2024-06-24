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Teknoloji-Bilişim
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17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

2024-06-24 19:33:58
17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Bilim insanları, çatlamaya karşı 17 kat daha dayanıklı yeni bir beton türü geliştirdi.

1
#1
Foto - 17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Bilim insanları, doğal malzemelerden ilham alarak çatlamaya karşı 17 kat daha dayanıklı yeni bir beton türü geliştirdi. Bu yenilikçi beton, dünyanın en yaygın yapı malzemelerinden biri olan çimentoyu daha dayanıklı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

#2
Foto - 17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Yeni beton türü, abalonenin ve istiridye kabuklarının yapısını taklit ediyor. Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları bu yeni betonun daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapı malzemeleri yaratmada kullanılabileceğini umuyor. Çatlamaya karşı daha dayanıklı olan bu yeni beton, altıgen çimento plakaları ve ince bir polimer kullanarak, kırılmadan deforme olma ve gerilme kapasitesini 19 kat artırıyor.

#3
Foto - 17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Betonun basınç altında gerilebilmesi önemlidir, çünkü bu, betonu daha az kırılgan hale getirir ve böylece çatlamaya karşı 17 kat daha az kırılgan olmasını sağlar.

#4
Foto - 17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Araştırmacılar, bu yöntemi diğer kırılgan seramik malzemelere, örneğin porselene de uygulayabileceklerini düşünüyor. Porselenin ne kadar hassas olduğu düşünüldüğünde, bunun ne kadar büyük bir gelişme olacağını siz tahmin edin.

#5
Foto - 17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Yeni çatlamaya karşı dayanıklı beton, doğada bulunan ve nacre veya sedef olarak bilinen bir malzemeden ilham alınarak tasarlandı. Sedef, belirli kabukların içinde bulunur ve mikroskobik düzeyde incelendiğinde, altıgen tabletlerden oluştuğu ve biyopolimer ile birbirine yapıştırıldığı görülür. Bu yapı, kabukları tek bir katı nesne halinde daha güçlü hale getirir.

#6
Foto - 17 kat daha dayanıklı beton ürettiler!

Araştırmacılar, sadece doğada sedefin yaptığı şeyi taklit etmek istemediklerini, aynı zamanda bu prensipleri öğrenip insan yapımı malzemelerin mühendisliğinde nasıl kullanılabileceğini araştırmak istediklerini belirtiyor. Bu sayede, gelecekte daha güçlü malzemeler yaratmak mümkün olacak.

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