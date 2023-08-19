150 bloklu site ‘Hayalet kente’ döndü

Doğukent'in yeniden ayağa kalkacağı inancında olduğunu ifade eden Bayraktar, “Siyasiler ve belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Umduğumuz gibi yerine yapılacak. 17 bin insan yaşıyordu ve ölüm olmadı, sağlam yapılmış. Virane oldu, köpekler geziyor, içimiz acıyor. Ben gezdiğim zaman ağlıyorum. Cıvıl cıvıl Doğukent ve parklardaki çocuk sesleri bitti kurudu. Ağaçlarımız, parklarımız kurudu. Cehenneme döndü. İnşallah geri cennet bahçesi olur en kısa zamanda. Bu bölgemizde iki binamız yıkılmayacak. Elektrik, su ve doğalgazı bağlandı, oturuyorlar. Bunun dışında 3 bin dairemiz yıkılacak” dedi.