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Yaşam
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150 bloklu site ‘Hayalet kente’ döndü

2023-08-19 22:43:43
150 bloklu site ‘Hayalet kente’ döndü

Kahramanmaraş’ta depremlerde hasar gören 150 bloklu sitenin yarısı yıkıldı, site adeta hayalet kente döndü.

#1
Foto - 150 bloklu site ‘Hayalet kente’ döndü

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin dairenin bulunduğu Doğukent Blokları'nda 6 Şubat depremlerinde 2 blok az hasar, 1 blok ise orta hasar aldı. Sessiz bir şekilde yıkılmayı bekleyen site adeta hayalet kente döndü.

#2
Foto - 150 bloklu site ‘Hayalet kente’ döndü

Ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini, kalan binaların dinamitle yıkılacağını ifade eden Doğukent Mahallesi Muhtarı Ahmet Bayraktar, “Doğukent'imizde çalışmalar yoğun devam ediyor. Doğukent'te yaklaşık 3 bin konutumuz var ve aynı yerine yapılması planlanıyor.

#3
Foto - 150 bloklu site ‘Hayalet kente’ döndü

5’er katlı olacak, 10 katlı olmayacak. Yıkım durdu ancak engel yok. Dinamitle yıkılacağı için bazı kurumlardan yazı alınması gerekiyor” dedi.

#4
Foto - 150 bloklu site ‘Hayalet kente’ döndü

Doğukent'in yeniden ayağa kalkacağı inancında olduğunu ifade eden Bayraktar, “Siyasiler ve belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Umduğumuz gibi yerine yapılacak. 17 bin insan yaşıyordu ve ölüm olmadı, sağlam yapılmış. Virane oldu, köpekler geziyor, içimiz acıyor. Ben gezdiğim zaman ağlıyorum. Cıvıl cıvıl Doğukent ve parklardaki çocuk sesleri bitti kurudu. Ağaçlarımız, parklarımız kurudu. Cehenneme döndü. İnşallah geri cennet bahçesi olur en kısa zamanda. Bu bölgemizde iki binamız yıkılmayacak. Elektrik, su ve doğalgazı bağlandı, oturuyorlar. Bunun dışında 3 bin dairemiz yıkılacak” dedi.

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