15 yılın ardından gurbetten dönen kadın köy muhtarı oldu...

“Benim çocuğum yok, benim çocuğum köyümdür” Kadınlara seslenen Görür, “Kadınlık evde yalnız yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamakla değil. Kadın her yerden olmalıdır. Kadın mecliste olmalı, kadın cumhurbaşkanlığında olmalı, kadın belediye başkanlığında olmalı ve kadın köyüne muhtar olmalıdır. 52 yaşındayım, eşim de Kastamonulu o da şu an burada. İşimizi devrettik eşimle birlikte geldik. Eşim her konuda yardımcım. Benim çocuğum yok, benim çocuğum köyümdür. Köy benim her şeyim” diye konuştu.