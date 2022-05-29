15 yılın ardından gurbetten dönen kadın köy muhtarı oldu...

"Ben çok güçlü bir kadınım" Kadınların daha yoğun destek verdiğini aktaran Görür, “Onların desteği üzerine köyden de talep geldi. 2019 seçimlerinde muhtar olmaya karar verdim. 2019 seçimlerinde karşıma da 4 tane aday çıktı. Erkek adaylarımız vardı. Seçim bittiği anda onlarla aynı muhabbetimiz sevgimiz devam etti. Onlar beni kutladı. Yanımda olduklarını ve yolumun açık olmasını söylediler. Yapamazsın diyen çıkmadı. Ben çok güçlü bir kadınım. İşi ve insanları çok severim, sevgim çok boldur. Çalışkanımdır, oturmayı ve durmayı hiç sevmem. Gece projemi yaparım, sabah uygulamaya çalışırım. Herkes bana güveniyordu. Bu kadın yapamaz diyen nadir belki vardır. Benim kişiliğimi yapımı biliyorlar. Bunu yaparsın bunu yapacak tek kişi sensin diye sözler de duydum. Erkek, kadın bütün köylü destek çıktı yanımda oldu. Bir işim olsa bir telefon açsam bütün abilerim her zaman olur yanımda olurlar. Gücü yetsin yetmesin yanımdalardır. Köyümü, köylümü ve işimi çok seviyorum. İyi ki köyümdeyim, iyi ki köyüme hizmetkar olmuşum. Allah’ım sağlık versin. Önümüzdeki dönemler inşallah yine düşünüyorum” şeklinde konuştu.