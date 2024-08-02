15 yaşındaki çocuğuna otomobil verdi! Bakın kendisini nasıl savundu

Polis memurunun çocuğun babasına “Bu çocuğa nasıl araba veriyorsun?” sorusuna son derece rahat tavrıyla, “Valla mal geldi akşam üzeri. Müşteri mal bekliyordu” diye cevap vererek adeta pes dedirten bir savunma yaptı. Babayla görüşen polis memuru, “Bu çocuğa güvenilip araba verilir mi? Allah göstermesin ufacık çocuk, doğru düzgün arabanın içinde bile gözükmüyor. Daha 15 yaşında. Allah göstermesin birine vursa, bir şey olsa ne olacak? Bunları bilemezsin. Bak her kaldırımdan yola çocuklar atlıyor. Biz bile diken üzerinde araba sürüyoruz. Ben olaya gidiyorum, yola çocuk sıçrar mı diye sürekli kaldırımları kontrol ediyorum. Allah göstermesin birine vursa öldürse yüzde yüz hatalı, Çocuğun hayatını yakarsın. Bir gün gelecek bu çocuk senin işinin başına geçecek, belki öğretmen olacak, belki polis olacak. Çocuğun hayatını yakacaksın. Yapmayın böyle” diyerek bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için uzun süre dil döktü.