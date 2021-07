"VÜCUDUNA BAKTIM HER YERDE MORLUK VARDI"- Safa Bayad ise "Çocuğun vücuduna baktım her yerde morluk vardı. Her yerde kan vardı. Çok kötü durumdaydı'' diye konuştu. Komşu Kazım Akman, babasının çocuğu her gün başka birilerine bıraktığını belirterek ''Daha önce cezaevine girdi. Çocuğun babası seviliyordu mahallede'' şeklinde konuştu. Suriye uyruklu Cemal isimli bir kişi ise, çocuğun babasıyla bazen aynı evde kaldıklarını belirterek ''Babası çocuğa her zaman vuruyor. Yemek vermiyor. Kötü muamele yapıyor. Akli dengesi yerinde değil" dedi.