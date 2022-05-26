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Hayat-Aktüel
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15 ev yanmıştı! O köyde bir yangın daha

2022-05-26 17:38:50
15 ev yanmıştı! O köyde bir yangın daha

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık tamamen yandı.

#1
Foto - Merkeze bağlı Başören köyünde Halil Timzan'a ait ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Emin Timzan'a ait ev ile 2 samanlığa da sıçradı.

Merkeze bağlı Başören köyünde Halil Timzan'a ait ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Emin Timzan'a ait ev ile 2 samanlığa da sıçradı.

#2
Foto - İhbar üzerine köye Kastamonu Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri intikal etti.

İhbar üzerine köye Kastamonu Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri intikal etti.

#3
Foto - Ekiplerin başka evlere de sıçramaması için çaba sarf ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin başka evlere de sıçramaması için çaba sarf ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Diğer yandan köyde 16 Şubat'ta çıkan yangında da 15 ev yanmıştı.

Diğer yandan köyde 16 Şubat'ta çıkan yangında da 15 ev yanmıştı.

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