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Dünya
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14 bin 625 dönümlük alan yandı

2024-06-17 16:14:07
14 bin 625 dönümlük alan yandı

ABD'de yaşanan orman yangını sonucunda 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü.

#1
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

ABD’nin California eyaleti orman yangınıyla mücadele ediyor.

#2
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

Eyalete bağlı Los Angeles şehrinin kuzeyinde ormanlık alanda cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle bin 200 kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ettiği yangında 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü.

#3
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

#4
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

#5
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

#6
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

#7
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

#8
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

#9
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

#10
Foto - 14 bin 625 dönümlük alan yandı

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