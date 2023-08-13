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Kültür Sanat
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13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

2023-08-13 16:40:25
13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Aydın’da Tepecik Höyüğü'ndeki kazıda saray benzeri yapı ve tahıl küpleri bulundu.

#1
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Geç Tunç Çağı'nda bir ticaret merkezi olduğu ortaya çıkarılan Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan Tepecik Höyüğü'ndeki kazılarda, milattan önce 13. yüzyılda saray ya da mabet olarak kullanıldığı değerlendirilen yapı ile tahıl küpleri tespit edildi.

#2
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Çine ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki verimli bir ovanın içinde yer alan Tepecik Höyüğü'nde 2004'te başlayan kazı çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel başkanlığında devam ediyor.

#3
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Elde edilen bulgularla 7 bin 500 yıl öncesine kadar yerleşimin bulunduğu, tarım ürünleri ve obsidyen ticareti yapıldığı belirlenen höyükte bu yılki kazılarda saray veya mabet mimarisine sahip bir yapı ve içinde yer alan tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı.

#4
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Milattan önce 1350-1300 yıllarında Hitit Krallığına bağlı bir ülke olan Arzava ya da Mira Krallığı dönemine ait olduğu değerlendirilen yapıdaki küplerin içindeki kalıntılar ise arkeobotanik incelemeye tabi tutulacak.

#5
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, AA muhabirine, Aydın bölgesindeki en eski yerleşim olduğu tespit edilen Tepecik Höyüğü'nün binlerce yıl kesintisiz yaşama ev sahipliği yapması dolayısıyla kazıların tabakalar halinde devam ettiğini söyledi.

#6
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Höyükte milattan önce 2000'li yılların yerleşim ve kültür tabakalarını kazdıklarını, yerleşkenin güneyindeki çalışma sırasında ise Geç Tunç Çağı'na ait mimariye ait kalıntılar bulduklarını belirten Günel, şu bilgileri verdi:

#7
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

"Höyük aslında çok uzun soluklu bir yerleşim sürecine sahip ve şu anda milattan önce ikinci bin yerleşim kültür tabakasını kazıyoruz. Bu alanda Geç Tunç Çağı dediğimiz yani milattan önce 13. yüzyıla ait mimari kalıntı, görkemli bir duvar yapısı ve buluntularıyla bize sürpriz yaptı. Bu da mimaride daha önceki yıllardan farklı olarak oldukça kalın, görkemli bir duvar örgü tekniğine sahip ve olası çok büyük bir yapı. İlk öngörülerimize göre de kamusal yapıya ait olduğunu söyleyebileceğim bir mimari. Bu yapıyla ilişkili iri küpler tespit edildi. Bu küpler, tamamen ambar yani silo işlevini görüyor. Dolayısıyla görkemli, kamusal yapıya ait bir depo alanını şu anda çalışıyoruz."

#8
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Küplerin bulunduğu yapının farklı mimari özelliklere sahip olduğunu söyleyen Günel, "Ön Asya arkeolojisinde saray ya da mabet mimarisi gibi özel anlam taşıyan bir yapı kalıntısını anımsatıyor. Şimdilik başlangıçtayız. Alanda genişlediğimiz zaman daha net konuşabiliriz. Mimari açıdan farkındalığı olan bir işlevi var bu yapının, şimdilik kamusal yapı olarak tanımlayabiliriz." diye konuştu.

#9
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Önceki yıllarda yapılan kazılar sonucu Tepecik'in alet ve silah yapımında kullanılan obsidyen ve tarım ürünlerinde bir ticaret merkezi olduğunun ortaya çıkarıldığına işaret eden Günel, bu yıl bulunan küplerin de yerel yönetim kontrolünde bir depolama sistemi ve canlı bir tarım ekonomisine işaret ettiğini kaydetti.

#10
Foto - 13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

Küplerdeki tahıl kalıntıları üzerine arkeobotanik çalışma yürütüleceğini belirten Günel, "Toprak analizleri bize Tepecik'te bu dönemde arpa ve buğdayın muhafaza edildiği neticesini verdi." ifadelerini kullandı.

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