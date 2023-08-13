13.yüzyıla ait! Aydın’da müthiş keşif

"Höyük aslında çok uzun soluklu bir yerleşim sürecine sahip ve şu anda milattan önce ikinci bin yerleşim kültür tabakasını kazıyoruz. Bu alanda Geç Tunç Çağı dediğimiz yani milattan önce 13. yüzyıla ait mimari kalıntı, görkemli bir duvar yapısı ve buluntularıyla bize sürpriz yaptı. Bu da mimaride daha önceki yıllardan farklı olarak oldukça kalın, görkemli bir duvar örgü tekniğine sahip ve olası çok büyük bir yapı. İlk öngörülerimize göre de kamusal yapıya ait olduğunu söyleyebileceğim bir mimari. Bu yapıyla ilişkili iri küpler tespit edildi. Bu küpler, tamamen ambar yani silo işlevini görüyor. Dolayısıyla görkemli, kamusal yapıya ait bir depo alanını şu anda çalışıyoruz."