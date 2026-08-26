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Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek Almanya’da ‘reformları hızlandırın’ çağrısı Ekonomi S.O.S. veriyor Gündemi sallayan görüntü: Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresine SİPER ve HİSAR mı konuşlandırıldı Altın Yükseliyor Dolar Değer Kaybediyor! Çölden karla kaplı zirveye uzanan rota görenleri şaşırtıyor! 43 kilometrelik yolda 5 mevsim yaşanıyor Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi
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131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

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131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

ABD Savaş Bakanlığı, F-15 savaş uçaklarının üretiminden modernizasyonuna kadar devasa bir alanı kapsayan Eagle Crest programı için Boeing ile 131,23 milyar dolarlık dev bir sözleşme imzaladı. Missouri'deki merkezde yürütülecek ve Ağustos 2037'ye kadar sürmesi planlanan bu devasa proje, ABD envanterinin yanı sıra aralarında Japonya, İsrail ve Polonya'nın da bulunduğu yedi ülkeyi kapsıyor. Tek kaynak yöntemiyle hayata geçirilen bu stratejik hamle, küresel havacılık ve savunma dengelerini kökten sarsmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

ABD, F-15 Eagle savaş uçağı filosunun uzun vadeli üretim, modernizasyon ve idame faaliyetlerini kapsayan yeni bir sözleşmeye imza attı. ABD Savaş Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Boeing, F-15 Program Ofisini desteklemek amacıyla yürütülen F-15 Eagle Crest programı kapsamında süresiz teslimat/süresiz miktar (IDIQ) türünde bir sözleşme aldı.

#2
Foto - 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

Sözleşme kapsamında F-15 savaş uçaklarının üretimi, sistem entegrasyonu, modernizasyonu, kabiliyet yükseltme çalışmaları, yenilenmesi ve idamesi gerçekleştirilecek. Program ayrıca ABD Hava Kuvvetleri ve diğer kullanıcıların envanterindeki F-15’lerin göreve hazır tutulması için askeri bakım merkezlerinde ağır bakım ve onarım altyapısı kurulmasını kapsıyor.

#3
Foto - 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

Çalışmalar, Boeing’in F-15 üretim faaliyetlerini yürüttüğü Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gerçekleştirilecek. Programın Ağustos 2037’ye kadar tamamlanması planlanıyor. Sözleşme kapsamındaki sipariş döneminin 24 Ağustos 2031’de sona ermesi bekleniyor. Ancak mevcut opsiyonun kullanılması durumunda sipariş dönemi 24 Ağustos 2036’ya kadar uzatılabilecek.

#4
Foto - 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15E, Norveç Silahlı Kuvvetleri ile GBU-53/B'nin testine katılmak üzere havalanıyor. Sözleşme, rekabete açık bir ihale yapılmadan tek kaynak yöntemiyle Boeing’e verildi. İmza sırasında 2026 mali yılı araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme bütçesinden 343 bin 740 dolar tahsis edildi.

#5
Foto - 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

F-15 Eagle Crest sözleşmesi yalnızca ABD envanterindeki uçakları kapsamıyor. Program çerçevesinde yürütülecek Yabancı Askerî Satış faaliyetlerine yedi ülke dahil edildi.

#6
Foto - 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

Bu kapsamda Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur, Endonezya ve Polonya’ya yönelik F-15 üretim, modernizasyon ve destek faaliyetleri de sözleşme üzerinden yürütülebilecek.

#7
Foto - 131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

Listede yer alan Endonezya ve Polonya henüz F-15 kullanmazken, iki ülkenin de potansiyel F-15 müşterileri arasında bulunması dikkat çekiyor.

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