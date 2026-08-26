131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek

ABD Savaş Bakanlığı, F-15 savaş uçaklarının üretiminden modernizasyonuna kadar devasa bir alanı kapsayan Eagle Crest programı için Boeing ile 131,23 milyar dolarlık dev bir sözleşme imzaladı. Missouri'deki merkezde yürütülecek ve Ağustos 2037'ye kadar sürmesi planlanan bu devasa proje, ABD envanterinin yanı sıra aralarında Japonya, İsrail ve Polonya'nın da bulunduğu yedi ülkeyi kapsıyor. Tek kaynak yöntemiyle hayata geçirilen bu stratejik hamle, küresel havacılık ve savunma dengelerini kökten sarsmaya hazırlanıyor.