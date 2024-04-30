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1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

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1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

2024-04-30 10:52:08
1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

NASA'nın yüksek çözünürlüklü, 'ısı görüşü' odaklı James Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun dalgalanan 'yelesinin' şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı .

#1
Foto - 1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

Bir asırdan fazla bir süredir gökbilimciler, yeni yıldızlar için bir üreme alanı görevi gören yoğun ve uzaktaki gaz parçacıklarından oluşan ikonik nebulayı hayranlıkla izliyorlardı. Bir NASA sözcüsü , "Bu gözlemler "at yelesinin" tepesini veya bu ikonik nebulanın kenarını gösteriyor. Bölgenin karmaşıklığını benzeri görülmemiş bir uzaysal çözünürlükle yakalıyor” dedi. James Webb teleskobundan alınan yeni kızılötesi görüntülerden biri , soğuk hidrojen moleküllerinden oluşan bir gazın (mavi), enerji yüklü, 'iyonize' hidrojen atomlarına (kırmızı) dönüştüğü bölgeyi keskin bir renk ayrımıyla yakalıyor.

#2
Foto - 1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

İkinci görüntü, orta-kızılötesi ışığı zengin ayrıntılarla çekiyor; çünkü bu ısı, Atbaşı Bulutsusu'nun yelesinin derin uzay bulutlarını oluşturan tozlu kuvars benzeri silikat parçacıklarından ve 'kurum benzeri' hidrokarbon moleküllerinden yayılıyor. NASA'ya göre bulutsu, astrofizikçilerin genç ve büyük yıldızlardan gelen ultraviyole (UV) ışığın, daha iyonize gazlarla çevrelenmiş, reaktif olarak nötr, sıcak gaz ve tozdan oluşan bir baloncuk oluşturduğu, 'fotoayrışma bölgesi veya PDR' adını verdiği bölgedir.

#3
Foto - 1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

NASA yeni fotoğraflarla ilgili yaptığı açıklamada , "UV ışığı toz bulutunu buharlaştırdıkça, toz parçacıkları ısıtılmış gazla birlikte buluttan dışarı doğru sürükleniyor" dedi. "Webb, bu hareketi izleyen ince özelliklerden oluşan bir ağ tespit etti" diye eklediler. 'Gözlemler aynı zamanda gökbilimcilerin tozun ışığı nasıl bloke ettiğini ve yaydığını araştırmasına ve bulutsunun çok boyutlu şeklini daha iyi anlamalarına da olanak sağladı.'

#4
Foto - 1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklığı olan 10 milyar dolarlık James Webb teleskopu, evrenimizin sırlarını açığa çıkarmaya yardımcı olabilecek bir 'zaman makinesi' olarak tanımlanıyor. Teleskop, 13,5 milyar yıl önce erken evrende doğan ilk galaksilere bakmak, yıldızların, dış gezegenlerin ve hatta kendi güneş sistemimizdeki ay ve gezegenlerin kaynaklarını gözlemlemek için inşa edildi. James Webb Teleskobu ve aygıtlarının çoğunun çalışma sıcaklığı kabaca 40 Kelvin'dir - yaklaşık eksi 387 Fahrenheit (eksi 233 Santigrat). Büyük Patlama'dan 100-200 milyon yıl sonrasına bakabilen dünyanın en büyük ve en güçlü yörüngesel uzay teleskobudur. Yörüngedeki kızılötesi gözlemevi, selefi Hubble Uzay Teleskobu'ndan yaklaşık 100 kat daha güçlü olacak şekilde tasarlandı. NASA, James Webb'i Hubble'ın yerine geçecek biri olarak değil, onun halefi olarak düşünmeyi seviyor çünkü ikisi, Hubble'ın yaşam döngüsünün ilk yıllarında birlikte çalışacak. Hubble, 24 Nisan 1990'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Discovery uzay mekiğiyle fırlatıldı. O günden bu yana, yaklaşık 340 mil yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 17.000 mil/saat (27.300 km/saat) hızla Dünya'nın etrafında dönmüştür.

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