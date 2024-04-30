1300 ışık yılı uzaklıkta! James Webb Uzay teleskobu en net görüntüyü yakaladı

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklığı olan 10 milyar dolarlık James Webb teleskopu, evrenimizin sırlarını açığa çıkarmaya yardımcı olabilecek bir 'zaman makinesi' olarak tanımlanıyor. Teleskop, 13,5 milyar yıl önce erken evrende doğan ilk galaksilere bakmak, yıldızların, dış gezegenlerin ve hatta kendi güneş sistemimizdeki ay ve gezegenlerin kaynaklarını gözlemlemek için inşa edildi. James Webb Teleskobu ve aygıtlarının çoğunun çalışma sıcaklığı kabaca 40 Kelvin'dir - yaklaşık eksi 387 Fahrenheit (eksi 233 Santigrat). Büyük Patlama'dan 100-200 milyon yıl sonrasına bakabilen dünyanın en büyük ve en güçlü yörüngesel uzay teleskobudur. Yörüngedeki kızılötesi gözlemevi, selefi Hubble Uzay Teleskobu'ndan yaklaşık 100 kat daha güçlü olacak şekilde tasarlandı. NASA, James Webb'i Hubble'ın yerine geçecek biri olarak değil, onun halefi olarak düşünmeyi seviyor çünkü ikisi, Hubble'ın yaşam döngüsünün ilk yıllarında birlikte çalışacak. Hubble, 24 Nisan 1990'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Discovery uzay mekiğiyle fırlatıldı. O günden bu yana, yaklaşık 340 mil yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 17.000 mil/saat (27.300 km/saat) hızla Dünya'nın etrafında dönmüştür.