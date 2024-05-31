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130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

2024-05-31 10:29:17
130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

ANTALYA'da sosyal medya fenomeni Furkan Yiğit (22), otomobiliyle alkollü ve ışık ihlali yaparak, 130 kilometre hızla Bilal Şişik ve Yusuf Kılıç'ın olduğu motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Furkan Yiğit yakalanıp ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bu süreçte ev hapsini de ihlal eden Furkan Yiğit’e, yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezaya tepki gösteren Bilal Şişik, "İnsan canı bu kadar ucuz mu?" dedi.

#1
Foto - 130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

Kaza, geçen yıl 24 Ocak’ta Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerinden çıkan Bilal Şişik, mesai arkadaşı Yusuf Kılıç'ı da yanına alarak, 07 BCU 768 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Bulvarda motosiklete, arkadan gelen 45 ACN 908 plakalı otomobil süratle çarptı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Furkan Yiğit, kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada ağır yaralanan Bilal Şişik ve Yusuf Kılıç, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan kişinin, sosyal medya fenomeni Furkan Yiğit olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Furkan Yiğit'in, 1,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Furkan Yiğit ifadesinde 130 kilometre süratle gittiğini, kırmızı ışık ihlali yaptığını söyledi. Savcılığa çıkarılan Furkan Yiğit’e, mahkemeye çıkarılana kadar ev hapsi cezası verildi.

#2
Foto - 130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

EV HAPSİNİ İHLAL ETTİ Kazadan 4 gün sonra Furkan Yiğit’in ev hapsi cezasına uymadığına ilişkin polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Vücutlarının farklı yerlerinde kırıklar olan ve 1 hafta yoğun bakımda tutulan Şişik ve Kılıç, sonrasında taburcu edildi. KARARA İTİRAZ ETTİ Geçen ay görülen davada, cezanın Furkan Yiğit’in geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim nedeni sayılarak 6’da 1 oranında indirim yapıldı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaya, ağır yaralanan ve kazanın ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşayan Bilal Şişik tepki gösterdi.

#3
Foto - 130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

‘GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA YOĞUN BAKIMDAYDIM’ Cezaya itiraz ettiklerini söyleyen Bilal Şişik, “1,83 promil alkollü sürücü bana vurup olay yerinden kaçtı. Gözlerimi açtığımda yoğun bakımdaydım. 1 hafta yoğun bakımda, 15 gün serviste yattım. Süreç biraz ağır geçti. Ölüm tehlikesi atlattım. Bu süreçte ailem de oldukça yıprandı. Bana vuran alkollü sürücü, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Dava açtık ve 1 yıl 8 ay ceza aldı. Bir insan canının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor" dedi.

#4
Foto - 130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

Kazanın ardından vücudunda hasar kaldığını belirten Şişik, “Kaburgalarım, elmacık kemiğim kırıldı. Mahkeme 1,5 yılda sonuçlandı. İnsan canının ne kadar ucuz olduğunu anladık. 1 ay kadar iş yerim kapalı kaldı. Çektiğim ağrılar nedeniyle hırçınlaştım" diye konuştu.

#5
Foto - 130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

‘BU KİŞİ HALA EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIYOR’ Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Bilal Şişik’in ağabeyi Ahmet Şişik, “1,5 yıl oldu bu olay yaşanalı. Üzerimizde etkisi hala sürüyor. Çok büyük üzüntüler yaşadık. Mahkemenin verdiği bu karar vicdanımızı soğutmadı. Vicdanım rahat değil. Bu kişi hala ehliyetsiz araç kullanıyor. Vicdanım buna el vermiyor. Başka birisinin de canını yakabilir. Hiçbir pişmanlığı yok bu kişinin, hala aynı yaşamına devam ediyor. Hakkımızı nasıl arayacağız bilmiyoruz. Bu kişi dışarıda olmamalı" dedi. (DHA)

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