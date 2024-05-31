2024-05-31 10:29:17 130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti
ANTALYA'da sosyal medya fenomeni Furkan Yiğit (22), otomobiliyle alkollü ve ışık ihlali yaparak, 130 kilometre hızla Bilal Şişik ve Yusuf Kılıç'ın olduğu motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Furkan Yiğit yakalanıp ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bu süreçte ev hapsini de ihlal eden Furkan Yiğit’e, yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezaya tepki gösteren Bilal Şişik, "İnsan canı bu kadar ucuz mu?" dedi.