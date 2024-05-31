130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen ceza tepki çekti

‘BU KİŞİ HALA EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIYOR’ Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Bilal Şişik’in ağabeyi Ahmet Şişik, “1,5 yıl oldu bu olay yaşanalı. Üzerimizde etkisi hala sürüyor. Çok büyük üzüntüler yaşadık. Mahkemenin verdiği bu karar vicdanımızı soğutmadı. Vicdanım rahat değil. Bu kişi hala ehliyetsiz araç kullanıyor. Vicdanım buna el vermiyor. Başka birisinin de canını yakabilir. Hiçbir pişmanlığı yok bu kişinin, hala aynı yaşamına devam ediyor. Hakkımızı nasıl arayacağız bilmiyoruz. Bu kişi dışarıda olmamalı" dedi. (DHA)