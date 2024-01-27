2024-01-27 08:50:05 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor
Pekmez, Türk, Balkan ve Ortadoğu mutfaklarında yaygın olarak bulunan geleneksel bir tatlı şuruptur. Meyve şırasının, genellikle üzümün yanı sıra incir, dut veya eriklerin kalın, melas benzeri bir şurup haline gelinceye kadar kaynatılmasıyla yapılır. Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar hastalıklardan korunmak için pekmezi tercih ediyor. 120 liradan kapış kapış satılan pekmeze özellikle kış aylarında ilgi artıyor.