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120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

2024-01-27 08:50:05
120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Pekmez, Türk, Balkan ve Ortadoğu mutfaklarında yaygın olarak bulunan geleneksel bir tatlı şuruptur. Meyve şırasının, genellikle üzümün yanı sıra incir, dut veya eriklerin kalın, melas benzeri bir şurup haline gelinceye kadar kaynatılmasıyla yapılır. Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar hastalıklardan korunmak için pekmezi tercih ediyor. 120 liradan kapış kapış satılan pekmeze özellikle kış aylarında ilgi artıyor.

#1
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Pekmez, doğal şeker ve mineraller açısından zengin olduğundan sadece tatlandırıcı değil aynı zamanda besin kaynağıdır. Genellikle yemek pişirmede ve fırınlamada, ekmeğin üzerine sürülerek veya kahvaltı tabağı olarak tahinle karıştırılarak kullanılır.

#2
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Pekmezin tadı, kullanılan meyveye göre değişmekle birlikte genellikle koyu, karamele benzer bir tatlılığa ve hafif meyvemsi bir tada sahiptir.

#3
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Pekmez, özellikle doğal bir tatlandırıcı olarak bilinir ve birçok faydaya sahiptir. İşte pekmezin bazı önemli faydaları:

#4
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Demir Kaynağı: Pekmez, özellikle üzüm pekmezi, yüksek miktarda demir içerir. Bu, anemi riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

#5
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Enerji Verici: Yüksek şeker içeriği nedeniyle, pekmez hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Bu, özellikle fiziksel aktiviteler sırasında yararlı olabilir.

#6
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Kalsiyum ve Magnezyum: Pekmez, kemik sağlığını destekleyen kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir.

#7
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Antioksidanlar: Bazı pekmez türleri, özellikle keçiboynuzu pekmezi, antioksidanlar açısından zengindir. Bu, hücre hasarını önlemeye ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

#8
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Sindirim Sağlığı: Pekmez, lif açısından zengin olduğundan, sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

#9
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Kan Şekeri Düzenleyici: Pekmez, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilecek mineral ve vitaminler içerir.

#10
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Her ne kadar pekmez birçok sağlık yararına sahip olsa da, yüksek şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketilmemelidir. Diyabet gibi bazı sağlık koşulları olan bireylerin pekmez tüketirken dikkatli olmaları önerilir.

#11
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar hastalıklardan korunmak için pekmezi tercih ediyor.Eskişehir’de kış aylarıyla birlikte havalar soğurken, hastalanan vatandaşların sayısında artış olduğu gözlendi. Bu artışın önüne geçilebilmesi için insanlar birçok yöntem deniyor. Bu yöntemlerden birisi de pancardan elde edilen pekmez oluyor.

#12
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

Dükkanında pekmeze de yer veren esnaf Ahmet Ünlü, kışın getirdiği hastalıklardan korunmak için pekmez tüketilmesini tavsiye etti. Kentte yaklaşık 33 yıldır pekmez satışı yapan 68 yaşındaki Ünlü, “Pekmez, içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan üretilen doğal bir üründür. Pekmez olarak 4 farklı çeşit pekmez satıyoruz. Birincisi üzüm, ikincisi keçi boynuzu, üçüncüsü dut, dördüncüsü ve litresi 120 liradan satılan Eskişehir Bozhöyük yörelerinde birkaç senedir üretilmeye başlayan pancar pekmezi. Pekmez; kansızlığa, demir eksikliğine ve bağırsak tembelliğine iyi gelir” ifadelerine yer verdi.

#13
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

“PEKMEZİ EN ÇOK TAHİNLE KARIŞTIRIP TÜKETİYORLAR” Pekmezin şifa kaynağı olmasının yanı sıra nasıl tüketildiğine dair bilgi veren Ahmet Ünlü, şöyle devam etti:

#14
Foto - 120 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'e giden almadan geri gelmiyor: Kansızlığa, demir eksikliğine iyi geliyor

“Pekmezi en çok tahinle karıştırıp tüketiyorlar. Bazı yörelerde yoğurtla karıştırıyorlar. Bazı insanlar, pekmezden komposto yapıyorlar. Bunun yanında tahin tüketimi daha fazla. Çünkü tahinin girmediği hemen hemen sofrada bir şeyi yok.”

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