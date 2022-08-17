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12 kalleşe "112" şamarı

2022-08-17 17:53:34
12 kalleşe "112" şamarı

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Acil Çağrı Merkezi'nin acil olmayan aramalarla meşgul edilmemesinin hayati önem taşıdığı belirtildi.

#1
Foto - 12 kalleşe "112" şamarı

Acil olmayan arama yaparak gerçek ihtiyaç sahibine engel olunmaması gerektiği aktarılan açıklamada, "2022'de Çağrı Merkezi'mize 337 bin 717 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların içerisinde acil olmayan aramalar, asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğal gaz firmalarını ilgilendiren konular, sürekli sessiz çağrı bırakma, argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalar için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na istinaden 12 kişiye 6 bin 732 lira idari para cezası uygulanmıştır. 112'yi sim kartsız telefonla 2 bin 376 defa gereksiz yere arayan kişinin konum tespiti yapılarak bulunduğu bölgeye jandarma ekipleri yönlendirilmiş ve uyarı yapılarak gereksiz aramanın önüne geçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - 12 kalleşe "112" şamarı

112 Acil Çağrı Merkezi Zonguldak İl Müdürü Cemal Kar, gazetecilere, acil olmayan aramalar, sessiz çağrı, elektrik faturası sorma gibi gereksiz çağrıların yoğunlukta olduğunu söyledi. Geçen yıl yüzde 72, bu yıl da yüzde 66 oranına inmiş olmasına rağmen bu oranın halen yüksek olduğuna dikkati çeken Kar, şunları kaydetti:

#3
Foto - 12 kalleşe "112" şamarı

"Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın sadece acil çağrı anlamında ihbarlar için aramalarını önemle rica ediyoruz. Gereksiz arayanları şifahen ve SMS ile bilgilendiriyoruz. Kurumu gereksiz yere meşgul etmemelerini aksi halde para cezası ile karşılaşacaklarını söylüyoruz. Hiç uğraşmazsak günde 40-50 defa arayan oluyor. En çok sessiz çağrılarımız oluyor. Telefon çocuklara veriliyor. Onların araması ya da yanlış aramalar da oluyor. Hastane randevusu için bile arayanlar oluyor. Yılbaşından itibaren 337 bin çağrı aldık. Pandemiden dolayı geçen seneye nazaran biraz azalsa da acil olmayan aramaların yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız daha duyarlı olursa memnun oluruz."

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