12 kalleşe "112" şamarı

Acil olmayan arama yaparak gerçek ihtiyaç sahibine engel olunmaması gerektiği aktarılan açıklamada, "2022'de Çağrı Merkezi'mize 337 bin 717 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların içerisinde acil olmayan aramalar, asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğal gaz firmalarını ilgilendiren konular, sürekli sessiz çağrı bırakma, argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalar için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na istinaden 12 kişiye 6 bin 732 lira idari para cezası uygulanmıştır. 112'yi sim kartsız telefonla 2 bin 376 defa gereksiz yere arayan kişinin konum tespiti yapılarak bulunduğu bölgeye jandarma ekipleri yönlendirilmiş ve uyarı yapılarak gereksiz aramanın önüne geçilmiştir." ifadelerine yer verildi.