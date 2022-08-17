12 kalleşe "112" şamarı

"Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın sadece acil çağrı anlamında ihbarlar için aramalarını önemle rica ediyoruz. Gereksiz arayanları şifahen ve SMS ile bilgilendiriyoruz. Kurumu gereksiz yere meşgul etmemelerini aksi halde para cezası ile karşılaşacaklarını söylüyoruz. Hiç uğraşmazsak günde 40-50 defa arayan oluyor. En çok sessiz çağrılarımız oluyor. Telefon çocuklara veriliyor. Onların araması ya da yanlış aramalar da oluyor. Hastane randevusu için bile arayanlar oluyor. Yılbaşından itibaren 337 bin çağrı aldık. Pandemiden dolayı geçen seneye nazaran biraz azalsa da acil olmayan aramaların yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız daha duyarlı olursa memnun oluruz."